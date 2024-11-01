Как избежать беспорядка в маленькой квартире: 8 советов, о которых стоит помнить

Соблюдать минимализм

Хотя вам не обязательно прибегать к скучному пространству, идея состоит в том, чтобы демонстрировать вещи, которые вы любите больше всего, а не заставлять полки кучей декора.

С этого аспекта тесное пространство может даже принести пользу. Ведь такие условия заставляют покупать сознательно, только действительно нужные вещи. Кроме этого, меньшее количество декоративных элементов облегчает уборку.

Найти место для хранения креативно

Хранение вещей - самая большая проблема в крошечных домах, поэтому важно предусмотреть дополнительные возможности в вашем пространстве. Как отмечают дизайнеры интерьера, нужно тщательно продумать системы хранения.

Хотя корзины, ящики или тележки могут помочь избежать беспорядка в маленьком помещении, важно правильно подобрать размер, чтобы не загромождать пространство.

Использовать вертикальное пространство

Чтобы освободить пространство пола и сохранить поверхности чистыми, можно использовать вертикальное пространство, то есть стены. Это позволит хранить вещи в тесном помещении без путаницы.

Настенные органайзеры и полочки особенно эффективны на кухнях и в ванных комнатах, а крючки позволяют развесить ежедневную одежду.

Использование полок уменьшает беспорядок в тесном доме (иллюстративное фото: Freepik)

Выбирать многофункциональную мебель

Чтобы максимально использовать тесное пространство, рекомендуют выбирать многофункциональную мебель. Например, пуфы или диван с ящиками, или письменный стол с полками. Это поможет иметь место для хранения, не используя много места.

Выделить место для каждого типа вещей

Чтобы избежать беспорядка в тесном доме, все должно иметь свое место для хранения. Это не только облегчает уборку, но позволяет контролировать количество вещей и определять действительно необходимые.

В то же время важно класть вещь на свое место после каждой уборки. Иначе это приведет к быстрому загромождению.

Создать зоны для разной активности

Крошечные дома часто имеют открытую планировку, что помогает создать ощущение большего пространства. Когда просторы начинают перетекать один в другой, может возникнуть чувство хаоса.

Создание зон для различных видов деятельности помогает расставить все по своим местам, чтобы легче оставаться организованным и избежать беспорядка.

Регулярно перебирать вещи

С годами вещей - одежды, мебели, декор - может становиться больше, что приводит не только к диссонансу стилей в интерьере, но и к более практичной проблеме. А именно беспорядок.

Чтобы поддерживать порядок в тесном помещении, рекомендуют регулярно оценивать все предметы и оставлять нужные. Это поможет создать маленькое, но комфортное пространство без загромождений.

Регулярная сортировка вещей поможет избежать загромождения (иллюстративное фото: Freepik)

Оцифровывать бумаги

Хотя фотографии в рамке и бумажные сувениры вызывают ностальгию, оцифровка поможет освободить место в тесном доме. Чтобы не потерять электронные версии, обязательно создавайте резервные копии отсканированных бумаг и храните их на двух отдельных устройствах.