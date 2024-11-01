Как избежать беспорядка в маленькой квартире: 8 советов, о которых стоит помнить

Маленькое жилье имеет свои преимущества: меньшие затраты и более простое обслуживание. В то же время, маленькие помещения сложно поддерживать в порядке из-за меньшего пространства. Но некоторые советы помогут избежать беспорядка в тесном жилье.
О том, как избежать беспорядка в тесном доме, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Real Simple.
Хотя вам не обязательно прибегать к скучному пространству, идея состоит в том, чтобы демонстрировать вещи, которые вы любите больше всего, а не заставлять полки кучей декора.
С этого аспекта тесное пространство может даже принести пользу. Ведь такие условия заставляют покупать сознательно, только действительно нужные вещи. Кроме этого, меньшее количество декоративных элементов облегчает уборку.
Хранение вещей - самая большая проблема в крошечных домах, поэтому важно предусмотреть дополнительные возможности в вашем пространстве. Как отмечают дизайнеры интерьера, нужно тщательно продумать системы хранения.
Хотя корзины, ящики или тележки могут помочь избежать беспорядка в маленьком помещении, важно правильно подобрать размер, чтобы не загромождать пространство.
Чтобы освободить пространство пола и сохранить поверхности чистыми, можно использовать вертикальное пространство, то есть стены. Это позволит хранить вещи в тесном помещении без путаницы.
Настенные органайзеры и полочки особенно эффективны на кухнях и в ванных комнатах, а крючки позволяют развесить ежедневную одежду.
Использование полок уменьшает беспорядок в тесном доме (иллюстративное фото: Freepik)
Чтобы максимально использовать тесное пространство, рекомендуют выбирать многофункциональную мебель. Например, пуфы или диван с ящиками, или письменный стол с полками. Это поможет иметь место для хранения, не используя много места.
Чтобы избежать беспорядка в тесном доме, все должно иметь свое место для хранения. Это не только облегчает уборку, но позволяет контролировать количество вещей и определять действительно необходимые.
В то же время важно класть вещь на свое место после каждой уборки. Иначе это приведет к быстрому загромождению.
Крошечные дома часто имеют открытую планировку, что помогает создать ощущение большего пространства. Когда просторы начинают перетекать один в другой, может возникнуть чувство хаоса.
Создание зон для различных видов деятельности помогает расставить все по своим местам, чтобы легче оставаться организованным и избежать беспорядка.
С годами вещей - одежды, мебели, декор - может становиться больше, что приводит не только к диссонансу стилей в интерьере, но и к более практичной проблеме. А именно беспорядок.
Чтобы поддерживать порядок в тесном помещении, рекомендуют регулярно оценивать все предметы и оставлять нужные. Это поможет создать маленькое, но комфортное пространство без загромождений.
Регулярная сортировка вещей поможет избежать загромождения (иллюстративное фото: Freepik)
Хотя фотографии в рамке и бумажные сувениры вызывают ностальгию, оцифровка поможет освободить место в тесном доме. Чтобы не потерять электронные версии, обязательно создавайте резервные копии отсканированных бумаг и храните их на двух отдельных устройствах.
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