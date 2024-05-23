Як на "Укрзалізниці". Театр Франка продаватиме квитки по-новому: що зміниться й чи зростуть ціни

Чому змінюють "схему" продажу квитків

За словами генерального директора й художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Євгена Нищука, нині культурний заклад співпрацює зі слідчими органами на тлі спекуляцій з квитками через платформу онлайн-оголошень OLX та "фейкових вистав".

"Ми почали співпрацювати зі слідчими органами. І це стосується не тільки спекулятивного виставляння квитків на OLX, а також і фейкових вистав, які йдуть по Україні, використовують нашу назву... Навіть наші фотографії", - наголосив очільник театру.

Виходячи з цього (аби запобігти подальшим проблемам), до липня поточного року театр планує впровадити оновлену систему продажу іменних квитків на свої вистави.

Як удосконалять систему продажу квитків

Нищук уточнив, що нині театр задля вдосконалення системи продажу квитків почав співпрацювати з Міністерством цифрової трансформації України.

"Залучили команду фахівців, які "реанімують" нашу дещо застарілу систему, яка працювала недосконало та з низкою проблем", - уточнив експерт.

Він додав, що планується створити систему, аналогічну продажу квитків на "Укрзалізниці" - з авторизацією через застосунок "Дія".

Кропітка робота ведеться вже зараз - щоб до липня вийти "на тестування нового формату продажу".

Чи зміниться вартість квитків

Нищук наголосив, що театр не планує підвищувати ціни на квитки, оскільки має зобов'язання щодо доступності.

За його словами, суттєве підвищення ціни - це порушення прав глядачів.

"Зокрема, пільгових категорій, які приходять на вистави за 100-150 гривень. У нас є наш відданий глядач, який все життя ходив до театру, і ми не маємо права йому сказати: ми зараз квитки по кілька тисяч зробимо", - пояснив художній керівник.

Водночас він зауважив, що театр продовжить практику показу окремих вистав із благодійними зборами - коли приходить бізнес і купує квитки по 5-6 тисяч гривень, роблячи внески, які йдуть на потреби Сил оборони.