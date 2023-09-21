Майстер з ремонту розповів, як українцям вибрати недорогу, але якісну техніку та заощадити

У сучасному світі побутова техніка стала незамінною частиною нашого повсякденного життя, спрощуючи безліч завдань та заощаджуючи наш час. Однак коли ми вирушаємо до магазину за новою пральною машиною чи пилососом, ми, як правило, не думаємо про проблеми у майбутньому, пов'язані з обслуговуванням цієї техніки.

Як вибрати якісну техніку і не "влетіти в копієчку", розповів РБК-Україна (проект Styler) фахівець з ремонту побутової техніки Володимир Хатунцев.

Як вибрати гарну побутову техніку

За словами експерта, багато хто не розуміє, що через рік експлуатації можуть виникнути проблеми, які потребують обслуговування, ремонту або заміни деталей.

І тут розпочинаються реальні питання. Не для кожної техніки легко знайти аксесуари, запчастини чи майстри, які готові її полагодити. Особливо це актуально для менш відомих брендів та моделей. Потім ви можете виявити, що після закінчення гарантійного терміну обслуговування стає неможливим.

Ціна також відіграє важливу роль у виборі побутової техніки.

Які можуть бути ціни

Дешева техніка. Тут часто виробники економлять якість, що може призвести до короткого терміну служби. Обслуговування такої техніки може бути проблематичним, тому що не завжди можна знайти необхідні запчастини та майстрів, які готові взятися за ремонт. Часто це одноразова техніка, що працює до першої поломки.

Трохи нижче за середню. Ця категорія пропонує хороші варіанти від відомих брендів. Вона може виконати основні функції без надмірностей і мати відносно сервісне обслуговування.

Трохи вище за середнє. Зазвичай тут можна знайти ту ж техніку, що й у другій категорії, але з додатковими функціями та покращеними характеристиками. Однак іноді за цими нововведеннями може стояти маркетинг, а ціна може бути завищеною.

Дорога техніка. У цій категорії часто можна знайти високоякісні вироби з багатьма функціями. Однак іноді висока ціна не виправдовує очікування. Доступність сервісу та запчастин може стати проблемою через свою унікальність.

Володимир Хатунцев поділився історією із життя.

"Знайомий придбав відмінний холодильник японського виробництва, відомого своєю якістю. Спочатку він у захваті розповідав про нього і передбачав йому довгий термін служби. Однак через рік, коли знадобилася заміна фільтра, стало ясно, що знайти відповідну деталь практично неможливо", - повідомив експерт.

Ще через два роки холодильник почав давати збої, але майстра, який розбирався в такій рідкісній і унікальній моделі, не виявилося, що створило реальні труднощі в ремонті. вдалося", - додав він.

На що звернути увагу при покупці побутової техніки

Отже, при виборі побутової техніки рекомендується орієнтуватися на середній ціновий сегмент і відомі бренди, у яких хороша репутація.

Також слід звертати увагу на тривалість гарантії, що надається виробником, оскільки вона часто пов'язана з якістю техніки. Ці прості, але важливі кроки допоможуть зробити правильний вибір та забезпечити комфорт у вашому домі на довго.