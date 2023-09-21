Мастер по ремонту рассказал, как украинцам выбрать недорогую, но качественную технику и сэкономить

В современном мире бытовая техника стала незаменимой частью нашей повседневной жизни, упрощая множество задач и экономя наше время. Однако когда мы отправляемся в магазин за новой стиральной машиной или пылесосом, мы, как правило, не думаем о проблемах в будущем, связанных с обслуживанием этой техники.

Как выбрать качественную технику и не "влететь в копеечку" рассказал РБК-Украина (проект Styler) специалист по ремонту бытовой техники Владимир Хатунцев.

Как выбрать хорошую бытовую технику

По словам эксперта, многие не понимают, что через год эксплуатации могут возникнуть проблемы, требующие обслуживания, ремонта или замены деталей.

И здесь начинаются реальные вопросы. Не для каждой техники легко найти аксессуары, запчасти или мастера, которые готовы ее починить. Особенно это актуально для менее известных брендов и моделей. Потом вы можете обнаружить, что по истечении гарантийного срока обслуживание становится невозможным.

Цена также играет немаловажную роль в выборе бытовой техники.

Какие могут быть цены

Дешевая техника. Здесь часто производители экономят на качестве, что может привести к короткому сроку службы. Обслуживание такой техники может быть проблематичным, потому что не всегда можно найти необходимые запчасти и мастеров, готовых взяться за ремонт. Часто это одноразовая техника, работающая до первой поломки.

Чуть ниже средней. Эта категория предлагает неплохие варианты от известных брендов. Она может выполнить основные функции без излишеств и иметь относительно доступное сервисное обслуживание.

Чуть выше среднего. Обычно здесь можно найти ту же технику, что и во второй категории, но с дополнительными функциями и улучшенными характеристиками. Однако иногда за этими новшествами может стоять маркетинг, а цена может быть завышенной.

Дорогая техника. В этой категории часто можно найти высококачественные изделия с множеством функций. Однако иногда высокая цена не оправдывает ожидания. Доступность сервиса и запчастей может стать проблемой из-за своей уникальности.

Владимир Хатунцев поделился историей из жизни.

"Знакомый приобрел отличный холодильник японского производства, известного своим качеством. Сначала он в восторге рассказывал о нем и предсказывал ему долгий срок службы. Однако через год, когда потребовалась замена фильтра, стало ясно, что найти подходящую деталь практически невозможно", - сообщил нам эксперт.

"Еще через два года холодильник начал давать сбои, но мастера, разбиравшегося в такой редкой и уникальной модели, не оказалось, что создало реальные трудности в ремонте. Когда я видел этого знакомого в последний раз – холодильник так и "глючил", починить его не удалось", - добавил он.

На что обратить внимание при покупке бытовой техники

Итак, наконец, при выборе бытовой техники рекомендуется ориентироваться на средний ценовой сегмент и известные бренды, у которых хорошая репутация.

Также следует обращать внимание на длительность гарантии, предоставляемой производителем, так как она часто напрямую связана с качеством техники. Эти простые, но важные шаги помогут сделать правильный выбор и обеспечить комфорт в вашем доме на долго.