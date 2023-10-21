Як українцям безкоштовно отримати імуносупресанти після пересадки органів: інструкція і поради

Що треба знати про препарати імуносупресії

Імуносупресанти - клас лікарських препаратів, які застосовуються для штучного пригнічення імунітету. Після трансплантації вони допомагають знизити ризик відторгнення донорського органа.

Наприкінці лютого 2023 року відповідні медикаменти було внесено до реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації (відшкодуванню) за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

На тимчасово окупованих, прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії, на препарати імуносупресії продовжує діяти паперовий рецепт.

На інших територіях такі медикаменти відпускаються за електронним рецептом.

Його виписують трансплант-координатори - згідно з планом лікування.

У МОЗ уточнили, що для отримання рецептів на імуносупресанти стояти в чергах та ходити кабінетами - не обов'язково. Достатньо зв'язатись із трансплант-координатором телефоном.

Як електронні, так і паперові рецепти виписуються за міжнародною непатентованою назвою із зазначенням форми випуску та курсу лікування. Тобто вказується лише діюча речовина та дозування, а не назва препарату.

Тож в аптеці пацієнти можуть обрати ті торгові найменування, які їм підходять.

Хто і як може отримати ліки безкоштовно

Від початку поточного року понад 670 пацієнтів, які живуть із трансплантованими органами, отримали препарати імуносупресії безоплатно чи з невеликою доплатою (в межах програми "Доступні ліки").

Всього було виписано понад 3 085 рецептів та відпущено в аптеках понад 11 400 упаковок ліків. Держава відшкодувала пацієнтам, які потребують такого лікування, понад 31 мільйон гривень.

31 серпня 2023 року набув чинності наказ МОЗ, який затвердив оновлений реєстр лікарських засобів і медичних виробів, що підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій (повний список доступний за посиланням).

У реєстрі - 21 торгове найменування імуносупресивних лікарських засобів:

15 з них - повністю безкоштовні

шість із них - з частковою доплатою

В цілому, щоб отримати ліки безкоштовно, потрібно:

звернутися до лікаря (терапевта, педіатра або сімейного лікаря), з яким укладено декларацію

отримати електронний рецепт

завітати до аптеки з позначкою "Тут є Доступні ліки"

отримати ліки безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом

Для отримання необхідних імуносупресивних лікарських засобів (імуносупресантів) особам з трансплантованими матеріалами тимчасово можна звертатись за наданими Українським центром трансплант-координації контактними даними (кожна область має власну відповідальну особу).

Програма медичних гарантій і "Доступні ліки"

Програма медичних гарантій - перелік та обсяг медичних послуг і лікарських засобів, які гарантуються населенню та оплачуються з Державного бюджету на основі однакових для закладів тарифів.

Крім того, з 1 квітня 2019 року Національна служба здоров'я адмініструє програму реімбурсації лікарських засобів "Доступні ліки". Йдеться про пряме відшкодування аптекам вартості відпущених пацієнтам ліків за рецептом.

Від початку роботи програми НСЗУ виплатила аптекам за відпущені лікарські засоби понад 7,88 млрд грн.

Урядовці наголошують, що програма "Доступні ліки" дозволяє:

зменшити фінансове навантаження на пацієнтів

збільшити доступність ліків

В цілому "Доступні ліки" безкоштовно (або з частковою доплатою) отримали вже понад 4 млн пацієнтів.

Близько 14 тисяч аптек України мають договір із НСЗУ та отримуються відшкодування повної або часткової вартості ліків.

Щоб отримати всю необхідну інформацію про послуги на первинному рівні медичної допомоги, варто завантажити спеціальний гід по програмі медичних гарантій для пацієнтів.