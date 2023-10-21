Как украинцам бесплатно получить иммуносупрессанты после пересадки органов: инструкция и советы

Что нужно знать о препаратах иммуносупрессии

Иммуносупрессанты - класс лекарственных препаратов, применяемых для искусственного угнетения иммунитета. После трансплантации они помогают снизить риск отторжения донорского органа.

В конце февраля 2023 года соответствующие медикаменты были внесены в реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации (возмещению) по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

На временно оккупированных, прифронтовых территориях и территориях, где ведутся активные боевые действия, на препараты иммуносупрессии продолжает действовать бумажный рецепт.

На других территориях такие медикаменты отпускаются по электронному рецепту.

Его выписывают трансплант-координаторы - согласно плану лечения.

В Минздраве уточнили, что для получения рецептов на иммуносупрессанты стоять в очередях и ходить по кабинетам - не обязательно. Достаточно связаться с трансплант-координатором по телефону.

Как электронные, так и бумажные рецепты выписываются по международному непатентованному названию с указанием формы выпуска и курса лечения. То есть указывается только действующее вещество и дозировка, а не название препарата.

Так что в аптеке пациенты могут выбрать те торговые наименования, которые им подходят.

Кто и как может получить лекарства бесплатно

С начала текущего года более 670 пациентов, живущих с трансплантированными органами, получили препараты иммуносупрессии безвозмездно или с небольшой доплатой (в рамках программы "Доступные лекарства").

Всего было выписано более 3 085 рецептов и отпущено в аптеках более 11 400 упаковок лекарств. Государство возместило пациентам, нуждающимся в таком лечении, более 31 миллиона гривен.

31 августа 2023 года вступил в силу приказ Минздрава, который утвердил обновленный реестр лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации по программе государственных гарантий (полный список доступен по ссылке).

В реестре - 21 торговое наименование иммуносупрессивных лекарственных средств:

15 из них - полностью бесплатные

шесть из них - с частичной доплатой

В целом, чтобы получить лекарство бесплатно, нужно:

обратиться к врачу (терапевту, педиатру или семейному врачу), с которым заключена декларация

получить электронный рецепт

посетить аптеку с пометкой "Здесь есть Доступные лекарства"

получить лекарство бесплатно или с частичной доплатой по е-рецепту

Для получения необходимых иммуносупрессивных лекарственных средств (иммуносупрессантов) лицам с трансплантированными материалами временно можно обращаться за предоставленными Украинским центром трансплант-координации контактными данными (каждая область имеет собственное ответственное лицо).

Программа медицинских гарантий и "Доступные лекарства"

Программа медицинских гарантий - перечень и объем медицинских услуг и лекарственных средств, которые гарантируются населению и оплачиваются из Государственного бюджета на основе одинаковых для заведений тарифов.

Кроме того, с 1 апреля 2019 года Национальная служба здоровья администрирует программу реимбурсации лекарственных средств "Доступные лекарства". Речь идет о прямом возмещении аптекам стоимости отпущенных пациентам лекарств по рецепту.

С начала работы программы НСЗУ выплатила аптекам за отпущенные лекарственные средства более 7,88 млрд грн.

Чиновники отмечают, что программа "Доступные лекарства" позволяет:

уменьшить финансовую нагрузку на пациентов

увеличить доступность лекарств

В общей сложности "Доступные лекарства" бесплатно (или с частичной доплатой) получили уже более 4 млн пациентов.

Около 14 тысяч аптек Украины имеют договор с НСЗУ и получают возмещение полной или частичной стоимости лекарств.

Чтобы получить всю необходимую информацию об услугах на первичном уровне медицинской помощи, следует загрузить специальный гид по программе медицинских гарантий для пациентов.