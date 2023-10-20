Як українці можуть скасувати штраф за перевищення швидкості: цей нюанс знають не всі

Приклад ситуації

Експерти розповіли, що нещодавно трапився такий випадок, коли водій їхав зі швидкістю понад 101 км/год при дозволених 50.

За допомогою приладу Trucam патрульні зафіксували порушення ПДР, і склали на водія протокол. Санкція ч. 4 ст. 122 КУпАП передбачає штраф у розмірі 1700 гривень

Однак, чоловік поскаржився до суду, де вказав, що його притягнули до відповідальності незаконно.

Що вирішив суд

З’ясувалося, що у матеріалах справи не було підпису обвинуваченого під пунктом про роз’яснення прав та обов’язків.

Як виявилось, такий невеличкий нюанс дозволив водію уникнути покарання. Все тому, що суд дійшов висновку, що цю важливу формальність не було дотримано.

В результаті дії поліцейських визнали неправомірними, тому суд визнав постанову незаконною та скасував її. Він навіть не визначав, перевищував водій швидкість чи ні, адже це не мало сенсу.

Експерти кажуть, якщо ви порушили ПДР, то варто знати, що патрульний повинен роз’яснити ваші права та обов’язки і попросити вас підписатись у відповідному пункті протоколу.

"Доказом роз'яснення водію його прав є, зокрема, його підпис у пункті 8 постанови, де зазначено: "Права за статтю 268 КУпАН та строк оскарження за статтею КУпАН водію роз'яснені", - йдеться у повідомленні.

Як сплатити штраф за порушення ПДР зі знижкою

Дізнатись про факт фіксації порушення можна за допомогою:

офіційного сайту МВС

офіційного мобільного застосунку МВС - "Штрафи ПДР" для Android та IOS

Telegram-бота "Штрафи ПДР"

Сервіси дозволяють не лише сплатити штраф, але й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу.

Зокрема є актуальна інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.

У разі сплати впродовж 10 днів 50% від накладеного штрафу постанова вважається виконаною.