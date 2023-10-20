Штрафи та навіть в'язниця. Що грозить українцям за спалювання листя й трави

Спалювання сухого листя чи трави традиційно відбуваються в Україні восени чи навесні. Цими вихідними знову очікується потепління, тож цілком ймовірно, що історія з багаттями на сухостоях повториться.

Тому РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, яке покарання передбачене за спалювання трави та листя.

Чому не можна спалювати листя та траву

На перший погляд, може здаватися, що в цьому немає нічого страшного. Адже багаття як розпалили, так і загасять. Однак часто вогонь стає неконтрольованим і переростає в масштабну пожежу, з якою неможливо самостійно впоратися.

Під час спалювання трави та листя у повітря викидаються шкідливі речовини, які помітно погіршують його стан. Це своєю чергою шкодить здоров'ю людей і може викликати різноманітні захворювання дихальних шляхів.

Найбільших втрат зазнає навколишнє довкілля. У зарослях трави мешкають дрібні тварини, можуть гніздитися птахи, плазуни, зайці тощо. Гинуть також комахи, які беруть участь в утворенні ґрунту. Розпалювання багаття призводить до збідніння рослинного та тваринного світу.

Чому не можна спалювати опале листя та суху траву (інфографіка: Міністерство екології та природних ресурсів України)

Яка відповідальність передбачена

За спалювання сухостоїв передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Штраф за порушення вимог пожежної безпеки в лісах складає:

для громадян: від 1 530 до 4 590 гривень

для посадових осіб: від 4 590 до 15 300 гривень

Штраф за знищення чи пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі складає:

для громадян: від 4 590 до 15 300 гривень

для посадових осіб: від 10 710 до 30 600 гривень

За випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах складає:

для громадян: від 3 060 до 6 120 гривень

для посадових осіб: від 15 300 до 21 420 гривень

Штраф за вищевказані дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, складає:

для громадян: від 6 120 до 12 240 гривень

для посадових осіб: від 21 420 до 30 600 гривень

Знищення чи пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності караються:

штрафом від 91 800 до 153 000 гривень

обмеженням волі на строк від двох до п'яти років

позбавленням волі на той самий строк

Якщо ці дії спричинили загибель людей, масову загибель тварин чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до 10 років.

Що робити з листям замість спалювання

Найпопулярнішим методом утилізації опалого листя є компостування. Таким чином ви не лише позбудетеся від листя чи трави, а й зробите ефективне органічне добриво для землі на ділянці.

Що зробити з опалим листям замість спалювання (інфографіка: Міністерство екології та природних ресурсів України)

Часто сухим листям вкривають на зиму рослини. Під снігом воно також перетворюється на добриво та живить коріння рослин навіть під час холодів, а ще таким чином блокує ріст бур'янів.