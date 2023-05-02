Как украинцы могут повысить свои пенсии, не дожидаясь этого от правительства: инструкция
1 марта в Украине произошло перечисление пенсий, в результате которого выплаты повысили от 100 до 1 500 гривен. Таким образом, по состоянию на март 2023 года составил 5 219 гривен. Кроме того, есть способ, который поможет увеличить сумму выплат.
Как это сделать - читайте ниже в материале Styler.
Как повысить свою пенсию в Украине
Согласно статье 29 Закона Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании" украинец самостоятельно принимает решение о выходе на пенсию позже порогового возраста.
В таком случае размер будущей пенсии будет становиться больше определенного процента.
Если вы выйдете на пенсию на пять лет позже, то за каждый месяц без пенсии выплаты будут увеличиваться на 0,5%. Если же отсрочить пенсию на период от пяти лет, то за каждый месяц без пенсии размер выплаты будет увеличен на 0,75%.
Таким образом, украинец, который выйдет на пенсию на пять лет и семь месяцев позже, сможет получить прибавку в размере около 50%.
При этом следует отметить, что откладывая свой выход на пенсию, придется продолжать работать.
Какой возраст выхода на пенсию в Украине
Различные категории граждан могут выходить на пенсию, достигнув следующего возраста:
- получатели пенсии - средний возраст выхода на пенсию 53,8 года.
- получатели пенсии по возрасту - 59 лет
- получатели пенсии по инвалидности - 47,9 года
- получатели пенсии в случае потери кормильца - 32,9 года
- получатели пенсии за выслугу лет - 52,7 года
- судьи - 52,7 года
Кроме того, доплаты к пенсиям в Украине в этом году будут такими:
- пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и больше, продолжат получать доплату в размере до 570 гривен
- пенсионеры в возрасте 75-80 лет - в размере до 456 гривен
- пенсионеры в возрасте 70-75 лет - в размере до 300 гривен
Раньше мы писали, кто из украинцев может остаться без пенсии, если не обратится в Пенсионный фонд.