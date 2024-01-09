Як українських військових обирають на навчання за кордоном: пояснення генерал-майора

Як відбувається відбір на навчання

Насамперед варто знати, що кожен вид підготовки "висуває" свої вимоги до військовослужбовців. Відповідно на цій же підставі командування ухвалює рішення щодо направлення військовослужбовців, підрозділів на навчання за кордон.

"Наприклад, для направлення на базову загальновійськову підготовку відібраний військовослужбовець повинен мати задовільний стан здоров'я, добру фізичну підготовленість, бути психологічно врівноваженим та вмотивованим", - пояснює Олексій Таран.

У прийнятті рішення для направлення на фахову підготовку враховують здобуту військово-облікова спеціальність. Крім того, роль відіграють й виявлені здібності у військовослужбовця, що проявились під час підготовки чи виконання бойових завдань.

"Найкращих стрільців направляють для здобуття фаху "снайпер". Військовослужбовців, які мали цивільну спеціальність "фельдшер", - на курси бойових медиків. Військовослужбовці, які проявили лідерські здібності, на курси командирів відділень тощо", - каже генерал-майор ЗСУ.

А коли відбирають майбутніх командирів-лідерів вирішальну роль відіграє наявність бойового досвіду.

Відмінності підготовки за кордоном та в Україні

Олексій Таран каже, що підготовка українських військовослужбовців у навчальних центрах країн-партнерів стандартизована за всіма "видами" бойової підготовки. В Україні підготовку здійснюють за тією ж програмою.

"Головною відмінністю є те, що опановувати більш ніж 130 спеціальностей із застосування, експлуатації та ремонту іноземних зразків ОВТ (озброєння та військова техніка - ред.) наші спеціалісти можуть лише в навчально-тренувальних центрах країн-партнерів", - пояснює військовий.

Він також додав, що зараз Україна веде роботу з розширення заходів підготовки на іноземні зразки ОВТ всередині країни. Українські інструктори, які пройдуть таку підготовку, зможуть готувати фахівців на території України.

"Вже маємо можливість готувати фахівців на нашій території для понад 30 зразків ОВТ. Наступного року продовжимо цю роботу", - наголосив генерал-майор Таран.