Как украинских военных выбирают на обучение за границей: объяснение генерал-майора

Как происходит отбор на обучение

Прежде всего, следует знать, что каждый вид подготовки "выдвигает" свои требования к военнослужащим. Соответственно, на этом же основании командование принимает решение о направлении военнослужащих, подразделений на обучение за границу.

"К примеру, для направления на базовую общевойсковую подготовку отобранный военнослужащий должен иметь удовлетворительное состояние здоровья, хорошую физическую подготовленность, быть психологически уравновешенным и мотивированным", - объясняет Алексей Таран.

В принятии решения для направления на профессиональную подготовку учитывают полученную военно-учетную специальность. Кроме того, роль играют и выявленные способности военнослужащего, проявившиеся во время подготовки или выполнения боевых задач.

"Лучших стрелков направляют для получения специальности "снайпер". Военнослужащие, которые имели гражданскую специальность "фельдшер", - на курсы боевых медиков. Военнослужащие, проявившие лидерские способности, на курсы командиров отделений и т. д", - говорит генерал-майор ВСУ.

А когда отбирают будущих командиров-лидеров, решающую роль играет наличие боевого опыта.

Различия подготовки за границей и в Украине

Алексей Таран говорит, что подготовка украинских военнослужащих в учебных центрах стран-партнеров стандартизирована по всем видам боевой подготовки. В Украине подготовку проводят по той же программе.

"Главным отличием является то, что овладевать более 130 специальностями по применению, эксплуатации и ремонту иностранных образцов ВВТ (вооружение и военная техника - ред.) наши специалисты могут только в учебно-тренировочных центрах стран-партнеров", - объясняет военный.

Он также добавил, что сейчас Украина ведет работу по расширению мер подготовки на иностранные образцы ВВТ внутри страны. Украинские инструкторы, которые пройдут подобную подготовку, смогут готовить специалистов на территории Украины.

"Уже есть возможность готовить специалистов на нашей территории для более 30 образцов ВВТ. В следующем году продолжим эту работу", - подчеркнул генерал-майор Таран.