Як українські артисти оживляють творчість Павла Тичини (відео)

Артем Пивоваров

Артем є одним з тих ідейних артистів, які вигадують особливі проекти та втілюють їх у життя. Одним з таких є “Твої вірші, мої ноти”, в рамках якого співак накладає на музику вірші українських поетів. Пивоваров випустив два треки, на вірші Тичини "Арфами, арфами" разом з Євгеном Хмарою та Павлом Шильком.

Також Артем записав дуетну пісню на вірш Павла "Там у тополі" разом з Настею Каменських.

А мета його проекту - показати, наскільки талановитими були наші предки та наскільки яскравий слід вони залишили в українській культурі. А ось Павло Тичина залишив сильний відбиток.

Олена Кравець

У рамках проекту "Слухай" Олена записала аудіоверсію вірша Тичини "Ви знаєте, як липа шелестить" і подарувала українцям можливість почути його творчість у новому обрамленні.

Ахтем Сеїтаблаєв

З нагоди Дня народження поета у 2022 році режисер Ахтем Сеітаблаєв озвучив відомий вірш Тичини "Блакить мою душу обвіяла" та оживив його творчість у сучасності.

Сестри Тельнюк

Сестри записали відео, де співають пісню на вірш “Арфами, арфами” і це звучить дуже ніжно й талановито та дозволяє творчості видатного поета зазвучати з українським колоритом.