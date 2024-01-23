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Як українські артисти оживляють творчість Павла Тичини (відео)

Як сучасні артисти відроджують творчіть Павла Тичини (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Павло Тичина - видатний український поет, він подарував нам яскраву та символічну поезію, яка живе і сьогодні.

РБК-Україна (проект Styler) показує вам, як сучасні артисти відтворюють поезію Тичини у своїй творчості.

Артем Пивоваров 

Артем є одним з тих ідейних артистів, які вигадують особливі проекти та втілюють їх у життя. Одним з таких є “Твої вірші, мої ноти”, в рамках якого співак накладає на музику вірші українських поетів. Пивоваров випустив два треки, на вірші Тичини "Арфами, арфами" разом з Євгеном Хмарою та Павлом Шильком.

 

Також Артем записав дуетну пісню на вірш Павла "Там у тополі" разом з Настею Каменських. 

А мета його проекту - показати, наскільки талановитими були наші предки та наскільки яскравий слід вони залишили в українській культурі. А ось Павло Тичина залишив сильний відбиток. 

 

Олена Кравець 

У рамках проекту "Слухай" Олена записала аудіоверсію вірша Тичини "Ви знаєте, як липа шелестить" і подарувала українцям можливість почути його творчість у новому обрамленні. 

 

Ахтем Сеїтаблаєв 

З нагоди Дня народження поета у 2022 році режисер Ахтем Сеітаблаєв озвучив відомий вірш Тичини "Блакить мою душу обвіяла" та оживив його творчість у сучасності. 

 

Сестри Тельнюк 

Сестри записали відео, де співають пісню на вірш “Арфами, арфами” і це звучить дуже ніжно й талановито та дозволяє творчості видатного поета зазвучати з українським колоритом.

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