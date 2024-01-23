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Как украинские артисты оживляют творчество Павла Тычины (видео)

Как современные артисты возрождают творчество Павла Тычины (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Павел Тычина - выдающийся украинский поэт, он подарил нам яркую и символическую поэзию, живущую и сегодня.

РБК-Украина (проект Styler) показывает вам, как современные артисты воспроизводят поэзию Тычины в своем творчестве.

Артем Пивоваров

Артем является одним из тех идейных артистов, которые придумывают особые проекты и реализуют их в жизнь. Одним из таких является "Твои стихи, мои ноты", в рамках которого певец накладывает на музыку стихи украинских поэтов.

Пивоваров выпустил трек на стихи Тычины "Арфами, арфами" вместе с Евгением Хмарой и Павлом Шилько.

 

А также Артем записал дуэтную песню на стихотворение Павла "Там у тополі" вместе с Настей Каменских.

А цель его проекта - показать, насколько талантливы были наши предки и насколько яркий след они оставили в украинской культуре. А вот Павел Тычина оставил сильный отпечаток.

 

Елена Кравец

В рамках проекта "Слухай" Елена записала аудиоверсию стихотворения Тычины "Вы знаэте, як липа шелестить" и подарила украинцам возможность услышать его творчество в новом обрамлении.

 

Ахтем Сеитаблаев

По случаю Дня рождения поэта в 2022 году режиссер Ахтем Сеитаблаев озвучил известное стихотворение Тычины "Блакить мою душу обвіяла" и оживил его творчество в современности.

 

Сестры Тельнюк

Сестры записали видео, где поют песню на стихотворение “Арфами, арфами” и это звучит очень нежно и талантливо и позволяет творчеству величайшего поэта зазвучать с украинским колоритом.

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зіркипоэзияПавло Тычина