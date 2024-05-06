Як українкам отримати консультацію гінеколога безкоштовно

Як записатися до гінеколога

Якщо ви не вагітні, вам слід звернутися до будь-якого медичного закладу, який має угоду з Національною службою здоров'я України за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах" і в якому працює гінеколог. Також це можуть бути приватні центри, які мають відповідну угоду з НСЗУ.

Якщо вам треба послуги з ведення вагітності, тоді необхідно обирати з тих закладів, що мають договір за пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах”. Детально про послуги за цим пакетом можна ознайомитися тут.

Не забувайте, що Знайти найближчий заклад допоможе оператор НСЗУ за номером 16-77 або дашборд “Укладені договори".

Отримати консультацію акушера-гінеколога, послугу зі спостереження вагітності можна як за електронним направленням, але й без нього!

Ваше місце реєстрації не впливає на вибір медичного закладу.

Ось що потрібно, коли йдеш до гінеколога