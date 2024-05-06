Как украинкам получить консультацию гинеколога бесплатно

Как записаться к гинекологу

Если вы не беременны, вам следует обратиться в любое медицинское учреждение, имеющее соглашение с Национальной службой здоровья Украины по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях" и в котором работает гинеколог. Также это могут быть частные центры, имеющие соответствующее соглашение с НСЗУ.

Если вам нужны услуги по ведению беременности, необходимо выбирать из тех учреждений, которые имеют договор по пакету "Ведение беременности в амбулаторных условиях". Подробно об услугах по этому пакету можно ознакомиться здесь.

Не забывайте, что найти ближайшее заведение поможет оператор НСЗУ по номеру 16-77 или дашборд "Заключенные договоры".

Получить консультацию акушера-гинеколога, услугу по наблюдению беременности можно не только по электронному направлению, но и без него!

Ваше место регистрации не влияет на выбор медицинского учреждения.

Вот что нужно, когда идешь к гинекологу