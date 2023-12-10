Як українкам отримати грошову допомогу при вагітності і пологах: усе, що треба знати

Як українкам отримати грошову допомогу при вагітності і пологах

"Соціальна допомога передбачена при вагітності та пологах, народженні чи усиновленні дитини. Також грошову підтримку можуть отримати мами, які виховують дитину самі, багатодітні сім’ї, діти з інвалідністю і діти-сироти", - пояснюють юристи.

Хто може отримати допомогу при вагітності та пологах і в якому розмірі:

студентки, аспірантки, докторантки, клінічні ординаторки - місячну стипендію

військовослужбовиці - 100% грошового забезпечення

звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства - 100% середньомісячного доходу

безробітні (зареєстровані в центрі зайнятості) - 100 % мінімальної допомоги з безробіття

жінки, які не працюють, і підприємиці - 25% місячного прожиткового мінімуму

Які документи потрібно надати для отримання допомоги

"Щоби отримати такий вид допомоги, треба подати паспорт, код платника податків (ІПН), довідку з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат", - кажуть юристи.

Також знадобляться:

заява

інформація про медичний висновок (номер запису в Реєстрі медичних висновків в категорії "Вагітність та пологи")

А ще потрібна одна з цих довідок з:

основного місця служби або навчання - якщо жінка служить або навчається

ліквідаційної комісії - якщо вона звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства

центру зайнятості - якщо жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна

Жінки-військослужбовиці та поліцейські із документами мають звернутися за призначенням та виплатою допомоги за місцем основної служби. Усі інші жінки можуть звернутись до органів соціального захисту населення за місцем проживання.

Як виплачують допомогу

Якщо за допомогою звернулись не пізніше 6 місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, то її виплачують жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей - 70 календарних днів) після пологів.

Жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 - до пологів та 90 - після).

Особам, які усиновили або взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, допомога призначається за період з дня усиновлення чи встановлення опіки і до закінчення строку післяпологової відпустки.