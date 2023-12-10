Как украинкам получить денежную помощь при беременности и родах: все, что нужно знать

Беременные украинки могут рассчитывать на финансовую помощь. Размер выплат зависит от условий трудоустройства женщины. Например, для студенток и аспиранток предусмотрена месячная стипендия, военнослужащим - 100% денежного обеспечения, а безработным - 25% прожиточного минимума.
О том, какие документы необходимы для получения такой помощи, разъясняет РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке публикации использовали материалы: публикацию группы "Ты же юрист" в Telegram и статью Википедии.
"Социальная помощь предусмотрена при беременности и родах, рождении или усыновлении ребенка. Также денежную поддержку могут получить мамы, воспитывающие ребенка сами, многодетные семьи, дети с инвалидностью и дети-сироты", - объясняют юристы.
Кто может получить пособие при беременности и родах и в каком размере:
"Чтобы получить такой вид помощи, нужно предоставить паспорт, код налогоплательщика (ИНН), справку из банка об открытии счета для получения социальных выплат", - говорят юристы.
Также понадобятся:
А еще нужна одна из этих справок из:
Женщины-военнослужащие и полицейские с документами должны обратиться за назначением и выплатой пособия по месту основной службы. Все другие женщины могут обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства.
Если за помощью обратились не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам, то ее выплачивают женщинам за весь период отпуска, продолжительность которого составляет 70 календарных дней до родов и 56 (в случае осложненных родов или рождения двух или больше детей - 70 календарных дней) после родов.
Женщинам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, пособие выплачивается за 180 календарных дней указанного отпуска (90 - до родов и 90 - после).
Лицам, которые усыновили или взяли под опеку ребенка в течение двух месяцев со дня его рождения, пособие назначается за период со дня усыновления или установления опеки и до истечения срока послеродового отпуска.
Ранее мы писали о том, какую помощь могут получить беременные украинки в Германии.
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