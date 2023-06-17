Як українізувати свій дім: поради для облаштування етноінтер'єру

Останнім часом усе популярнішим стає етностиль в інтер'єрі домівок українців. Справжній етнодім має певні правила. Це не лише вишиті рушники та народні візерунки, а й форми, матеріали й експерименти.
Про те, як зробити оселю в українському стилі неповторною, розповіли на сторінці "Про гроші" в Instagram.
Елементи будь-якої культури додають простору унікальності. Якщо хочете жити в оселі з українським колоритом, подбайте про колірну гаму. За основний колір варто взяти білий чи кремовий (для стін). Акцентними можуть стати яскраві - червоні, жовті, блакитні. Для гуцульського інтер'єру притаманні зелені та жовті кольори.
Освіжіть інтер'єр геометричними малюнками, рослинними мотивами, традиційними орнаментами, акцентуйте на вишиваних виробах - рушниках, скатертинах.
Для облаштування житла підійдуть дерево, метал, глина, але жодного пластику чи синтетики не має бути. Вітальню можна декорувати різьбленими чи кованими виробами, кухню - керамічними.
Меблі повинні мати дерев'яне оздоблення. Крім того, український стиль передбачає простоту та грубі, кострубаті форми.
Ідеально, якщо такий килим буде ручної роботи, але це не обов'язково. Машинні вироби також мають красиві візерунки, що впишуться у дизайн.
Деякі бренди виготовляють килими за технологіями наших предків. Ба більше, вони відтворюють орнаменти різних регіонів України.
Питомо український стиль - дерев'яна хата, обмазана глиною. Звісно, ця технологія зараз майже втратила актуальність, але не для дизайнерів. Інколи вони пропонують облицювати стіни квартири глиною з соломою й максимально інтегрувати історію у сучасний стиль.
Якщо коротко описати суть етностилю - це єднання культури з середовищем. Для нього притаманні стриманість і простота форм. Тому, якщо не хочете зіпсувати свій дім, є певні табу.
В етнодизайні не може бути натяжної стелі, пластикової вагонки чи синтетики. Не псуйте свою мрію - краще повільно, але рухайтесь до бажаної українізації оселі.
Раніше ми розповідали про те, через які 5 помилок у дизайні ваш дім виглядає дешево і без смаку.
Читайте також про те, які 6 кольорів у дизайні кухні здешевлюють її.