Як українізувати свій дім: поради для облаштування етноінтер'єру

Ознаки етніки

Елементи будь-якої культури додають простору унікальності. Якщо хочете жити в оселі з українським колоритом, подбайте про колірну гаму. За основний колір варто взяти білий чи кремовий (для стін). Акцентними можуть стати яскраві - червоні, жовті, блакитні. Для гуцульського інтер'єру притаманні зелені та жовті кольори.

Варіант стилізації етноелементів (скриншот)

Традиційні візерунки

Освіжіть інтер'єр геометричними малюнками, рослинними мотивами, традиційними орнаментами, акцентуйте на вишиваних виробах - рушниках, скатертинах.

Вишиті подушки додадуть українського колориту вашій оселі (фото: Freepik)

Натуральні матеріали - основа етностилю

Для облаштування житла підійдуть дерево, метал, глина, але жодного пластику чи синтетики не має бути. Вітальню можна декорувати різьбленими чи кованими виробами, кухню - керамічними.

Меблі повинні мати дерев'яне оздоблення. Крім того, український стиль передбачає простоту та грубі, кострубаті форми.

Зразок облаштування простору в етностилі (фото: hotel-kiev.org.ua)

Традиційний вовняний килим

Ідеально, якщо такий килим буде ручної роботи, але це не обов'язково. Машинні вироби також мають красиві візерунки, що впишуться у дизайн.

Деякі бренди виготовляють килими за технологіями наших предків. Ба більше, вони відтворюють орнаменти різних регіонів України.

Зразок традиційного килима (фото: kilimi.com.ua)

Хата-мазанка у квартирі

Питомо український стиль - дерев'яна хата, обмазана глиною. Звісно, ця технологія зараз майже втратила актуальність, але не для дизайнерів. Інколи вони пропонують облицювати стіни квартири глиною з соломою й максимально інтегрувати історію у сучасний стиль.

Чого не можна робити

Якщо коротко описати суть етностилю - це єднання культури з середовищем. Для нього притаманні стриманість і простота форм. Тому, якщо не хочете зіпсувати свій дім, є певні табу.

В етнодизайні не може бути натяжної стелі, пластикової вагонки чи синтетики. Не псуйте свою мрію - краще повільно, але рухайтесь до бажаної українізації оселі.