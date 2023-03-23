Як в Україні зустрічали депортованих Росією дітей: дивіться щемливе відео

Як дітей зустрічали в Україні

17 депортованих до Росії з Харківської та Херсонської областей дітей повернулися в Україну.

"Сьогодні ми знову переживаємо зворушливі моменти, коли діти повертаються на рідну землю. Втомлені дорогою й тривалим стресом, але щасливі від того, що вони тепер вдома, на Батьківщині", - пишуть благодійники.

За їхніми словами, ці діти були переміщені вглиб окупованих територій або не територію Росії. Після деокупації окупанти відмовилися організувати повернення дітей.

Ускладнює цей процес проблема з логістикою, постійною небезпекою та перетином кількох кордонів. Проте тепер українські діти знову вдома.

Скільки дітей Росія вкрала в Україні

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомляв, що загалом Росія примусово вивезла понад 16 000 дітей. З них вдалося повернути 307 неповнолітніх.

Загалом вдалося прослідкувати 5 сценаріїв викрадення Кремлем маленьких українців:

переміщення на територію Росії після вбивства батьків

розлучення з батьками під час так званої фільтрації

дітей вивозять з інтернатних закладів

викрадення з родин на захоплених територіях під виглядом оздоровлення у дитячих таборах

перешкодження возз'єднання дитини з сім'єю

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук публічно звернулася до російських представників з питань прав дітей. Вона запропонувала надати Україні список усіх депортованих дітей, проте відповіді поки не отримала.

Нагадаємо, що 22 березня до України вдалося повернути ще 17 депортованих дітей.