Как в Украине встречали депортированных Россией детей: смотрите щемящее видео

Как детей встречали в Украине

17 депортированных в Россию из Харьковской и Херсонской областей детей вернулись в Украину.

"Сегодня мы снова переживаем трогательные моменты, когда дети возвращаются на родную землю. Устали от дороги и продолжительного стресса, но счастливы от того, что они теперь дома, на Родине", - пишут благотворители.

По их словам, эти дети были перемещены вглубь оккупированных территорий или не на территорию России. После деоккупации оккупанты отказались организовать возвращение детей.

Усложняет этот процесс проблема с логистикой, постоянной опасностью и пересечением нескольких границ. Однако теперь украинские дети снова дома.

Сколько детей Россия украла в Украине

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщал, что всего Россия принудительно вывезла более 16 000 детей. Из них удалось вернуть 307 несовершеннолетних.

В общей сложности удалось проследить 5 сценариев похищения Кремлем маленьких украинцев:

перемещение на территорию России после убийства родителей

сепарация от родителей во время так называемой фильтрации

детей вывозят из интернатных заведений

похищение из семей на захваченных территориях под видом оздоровления в детских лагерях

препятствование воссоединению ребенка с семьей

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук публично обратилась к российским представителям по правам детей. Она предложила предоставить Украине список всех депортированных детей, однако ответа пока не получила.

Напомним, что 22 марта в Украину удалось вернуть еще 17 депортированных детей.