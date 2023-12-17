UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як відновити водійське посвідчення і скільки це зараз коштує

Як відновити водійське посвідчення (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

Українці, які втратили своє водійське посвідчення, можуть подати заявку на його відновлення онлайн, або ж особисто звернутися у сервісний центр МВС. Термін відновлення займає до 10 робочих днів, ще 5 займають логістичні послуги.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Головного сервісного центру України.

Як відновити водійське посвідчення у сервісному центрі

Здійсніть попередній запис, у назначений час зверніться до сервісного центру МВС та надайте необхідні документи - паспорт з відміткою про місце реєстрації або посвідку на проживання, а також ідентифікаційний номер. 

Якщо водійське посвідчення у власника вкрали, то при відновленні документа потрібно надати довідку з поліції. Під час дії воєнного стану медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом не є обов’язковою вимогою.

Відновлення водійських прав коштує 311 грн за бланк та адмінпослугу.

 

Як відновити посвідчення онлайн

Зайдіть у застосунок "Дія" або в Електронний кабінет водія і виконайте наступні дії: 

  • авторизуйтеся
  • заповніть всі поля
  • сплатіть за послугу
  • виберіть спосіб отримання

Відновлений документ можна отримати в сервісному центрі МВС, або у відділенні Укрпошти. Логістичні витрати поштовим перевізником коштують 294 грн. Також можна замовити кур'єрську доставку.

Термін надання послуги: 10 робочих днів йде на опрацювання заявки та до 5 днів займають логістичні послуги.

Якщо відновлення документа замовляли через Дію, то отримати його можна в сервісному центрі МВС.

Якщо посвідчення водія втрачено за кордоном, то видача нового здійснюється на загальних підставах в сервісному центрі МВС.


 

Раніше ми писали про те, на які 4 запитання поліції не варто відповідати водіям.

Читайте також про те, як алкоголь впливає на водіння та який можна отримати штраф.

Читайте РБК-Україна в Google News
Водійське посвідченнясоветы водителям