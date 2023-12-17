Як відновити водійське посвідчення і скільки це зараз коштує

Як відновити водійське посвідчення у сервісному центрі

Здійсніть попередній запис, у назначений час зверніться до сервісного центру МВС та надайте необхідні документи - паспорт з відміткою про місце реєстрації або посвідку на проживання, а також ідентифікаційний номер.

Якщо водійське посвідчення у власника вкрали, то при відновленні документа потрібно надати довідку з поліції. Під час дії воєнного стану медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом не є обов’язковою вимогою.

Відновлення водійських прав коштує 311 грн за бланк та адмінпослугу.

Як відновити посвідчення онлайн

Зайдіть у застосунок "Дія" або в Електронний кабінет водія і виконайте наступні дії:

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Відновлений документ можна отримати в сервісному центрі МВС, або у відділенні Укрпошти. Логістичні витрати поштовим перевізником коштують 294 грн. Також можна замовити кур'єрську доставку.

Термін надання послуги: 10 робочих днів йде на опрацювання заявки та до 5 днів займають логістичні послуги.

Якщо відновлення документа замовляли через Дію, то отримати його можна в сервісному центрі МВС.

Якщо посвідчення водія втрачено за кордоном, то видача нового здійснюється на загальних підставах в сервісному центрі МВС.



