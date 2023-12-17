Как восстановить водительское удостоверение и сколько это сейчас стоит

Как восстановить водительское удостоверение в сервисном центре

Сделайте предварительную запись, в назначенное время обратитесь в сервисный центр МВД и предоставите необходимые документы - паспорт с отметкой о месте регистрации или вида на жительство, а также идентификационный номер.

Если водительские права у владельца украли, то при восстановлении документа нужно предоставить справку из полиции. Во время действия военного состояния медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством не является обязательным требованием.

Восстановление водительских прав стоит 311 грн за бланк и админуслугу.

Как восстановить удостоверение онлайн

Зайдите в приложение "Дія" или в Электронный кабинет водителя и выполните следующие действия:

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Восстановленный документ можно получить в сервисном центре МВД или в отделении Укрпочты. Логистические расходы почтовым перевозчиком стоят 294 грн. Также можно заказать курьерскую доставку.

Срок предоставления услуги: 10 рабочих дней идет на обработку заявки и до 5 дней занимают логистические услуги.

Если восстановление документа заказывали через "Дію", то его можно получить в сервисном центре МВД.

Если удостоверение водителя утрачено за границей, то выдача нового осуществляется на общих основаниях в сервисном центре МВД.