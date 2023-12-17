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Как восстановить водительское удостоверение и сколько это сейчас стоит

Как восстановить водительское удостоверение (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

Украинцы, которые потеряли свое водительское свидетельство, могут подать заявку на его восстановление онлайн, или же лично обратиться в сервисный центр МВД. Срок восстановления занимает до 10 рабочих дней, еще 5 занимают логистические услуги.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Главного сервисного центра Украины.

Как восстановить водительское удостоверение в сервисном центре

Сделайте предварительную запись, в назначенное время обратитесь в сервисный центр МВД и предоставите необходимые документы - паспорт с отметкой о месте регистрации или вида на жительство, а также идентификационный номер.

Если водительские права у владельца украли, то при восстановлении документа нужно предоставить справку из полиции. Во время действия военного состояния медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством не является обязательным требованием.

Восстановление водительских прав стоит 311 грн за бланк и админуслугу.

 

Как восстановить удостоверение онлайн

Зайдите в приложение "Дія" или в Электронный кабинет водителя и выполните следующие действия:

  • авторизуйтесь
  • заполните все поля
  • оплатите услугу
  • выберите способ получения

Восстановленный документ можно получить в сервисном центре МВД или в отделении Укрпочты. Логистические расходы почтовым перевозчиком стоят 294 грн. Также можно заказать курьерскую доставку.

Срок предоставления услуги: 10 рабочих дней идет на обработку заявки и до 5 дней занимают логистические услуги.

Если восстановление документа заказывали через "Дію", то его можно получить в сервисном центре МВД. 

Если удостоверение водителя утрачено за границей, то выдача нового осуществляется на общих основаниях в сервисном центре МВД.

 

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