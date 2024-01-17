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Як з України можна переказати гроші в Англію: корисні поради

Як українці можуть переслати гроші в Англію (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Українці, родичі яких, живуть в Англії, можуть переслати їм кошти різними способами і це зручно.

Про те, якими способами можна переслати гроші з України в Англію, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.

Як українці можуть переслати гроші в Англію

P2P - трансфер від Приватбанку. Це переказ між своїми рахунками з української картки на свою закордонну комісію у такому переказі складає лише 2 відсотки, а гроші приходять моментально, коли це потрібно. 

Wise - тут ви платите фіксовану плату 2 гривні 52 копійки та 10, 43 відсотки від основної суми, яку ви пересилаєте. 

Paypal - у цьому способі комісія складає 0,4 відсотка до 1,5.

Також можна просто класти гроші на українську картку, щоб нею розраховуватися в магазинах або здійснювати покупки в інтернеті. 

 Як українці можуть переслати гроші в Англію (фото: Freepik)

Також у коментарях до цього допису люди назвали ще кілька способів, які також дозволяють переказувати кошти з України до Англії. 

У банку ПУМБ є дуже привабливі пропозиції. Можна відкрити картку в фунтах і в касі покласти гроші на рахунок. І можна відкрити інтернет рахунок і з однієї картки перераховувати на іншу. По оплаті це близько 0,5 відсотків.

Отже, українці мають чимало варіантів для того, щоб пересилати кошти або ж просто їх витрачати напряму з картки й кожен може вибрати для себе зручний та універсальний спосіб. 

Треба лише врахувати відсотки, які ви можете передплатити й розуміти, що є більш вигідним варіантом для вашого бюджету.

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