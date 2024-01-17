Как из Украины можно перевести деньги в Англию: полезные советы

Как украинцы могут переслать деньги в Англию

P2P - трансфер от Приватбанка. Это перевод между своими счетами с украинской карты на свою заграничную комиссию в таком переводе составляет всего 2 процента, а деньги приходят моментально, когда это нужно.

Wise - здесь вы платите фиксированную плату 2 гривны 52 копейки и 10, 43 процента от основной суммы, которую вы пересылаете.

Paypal - в этом способе комиссия составляет 0,4 процента до 1,5.

Также можно просто класть деньги на украинскую карту, чтобы ею рассчитываться в магазинах или совершать покупки в интернете.

Как украинцы могут переслать деньги в Англию (фото: Freepik)

Также в комментариях к этому сообщению люди назвали еще несколько способов, которые также позволяют переводить средства из Украины в Англию.

У банка ПУМБ есть очень привлекательные предложения. Можно открыть карту в фунтах и в кассе положить деньги на счет. И можно открыть интернет счет и с одной карты перечислять на другую. По оплате это около 0,5 процента.

Следовательно, у украинцев есть немало вариантов для того, чтобы пересылать средства или просто их тратить напрямую с карты и каждый может выбрать для себя удобный и универсальный способ.

Нужно только учесть проценты, которые вы можете подписаться и понимать, что является более выгодным вариантом для вашего бюджета.