Як в Україні купити зброю легально під час війни: ціни, правила і заборони

В Україні з 23 червня 2023 року запрацював Єдиний реєстр зброї . Це спростить процес отримання ліцензії та допоможе правоохоронцям у розслідуванні злочинів, які вчиняються зі зброєю.

Про те, як легально купити зброю під час війни, які на неї ціни та кому не видадуть ліцензію, розповідаємо у матеріалі Styler.

Як отримати дозвіл на зброю

Подати документи можна через "Єдине вікно громадянина" або безпосередньо у магазині з продажу зброї.

Щоб подати документи через "Єдине вікно громадянина" необхідно:

зайти на портал "Єдине вікно громадянина"

авторизуватися

оформити заявку

прикріпити пакет необхідних документів

додати сканкопії

завірити копії електронним підписом

надіслати заявку

Щоб подати документи на зброю у магазині необхідне:

особисте звернення до магазину

надання пакета необхідних документів

опрацювання заяви

продавець магазину надішле заяву до поліції

Як отримати ліцензію на право володіти зброєю (скриншот)

Наголосимо, що крім ліцензії на право володіння зброєю, ще є ліцензія на право вільного носіння з собою. Щоб отримати другу, потрібно звернутися до відділка поліції.

Яку зброю можна купити

Українці зможуть купити із подальшою реєстрацією наступні види зброї:

мисливська нарізна і гладкоствольна

пневматична зброя калібру понад 4,5 мм та швидкістю польоту кулі понад 100 м/с

пристрої для відстрілу патронів з гумовими кулями

спеціальні засоби, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, які виготовлені суб’єктами господарської діяльності, що мають ліцензію на відповідний вид діяльності (газові пістолети)

При цьому наголосимо, що в Україні на сьогодні вільне носіння на вулиці зброї заборонено. Зокрема, заборонена короткоствольна вогнепальна зброя (пістолети та револьвери), трофейна зброя, перероблена зброя, вибухові речовини та гранати. Зброя, яка підлаштована під постріли чергами, теж перебуває поза законом.

Зазначимо, що 70% опитаних українців підтримують право на вільне носіння зброї.

Які діють обмеження

Придбати зброю може не кожен українець. Зараз діють наступні обмеження:

гладкоствольна (наприклад, дробовик) - з 21 року

мисливська нарізна (штуцер, гвинтівка та карабін) - з 25 років

холодна та пневматична - з 18 років

травматична - з 21 року, але тільки для працівників суду, правоохоронних органів та їх близьких родичів, людей, які беруть участь у кримінальному судочинстві, народних депутатів, членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовців (крім тих, які проходять строкову військову службу), держслужбовців та журналістів

Кому не видадуть ліцензію на вогнепальну зброю

Законодавством передбачено дев’ять випадків, у яких поліція не має права видавати документи на купівлю та зберігання зброї:

медичні протипоказання до володіння зброєю

систематичні (два чи більше разів) порушення громадського порядку

зловживання спиртними напоями, вживання наркотичних речовин без призначення лікаря

вчинення домашнього насильства, що підтверджується документально

наявність вмотивованої постанови державного виконавця про встановлення тимчасового обмеження боржника в праві користування зброєю

отримання підозри

наявність судимості за злочин, яка не погашена або не знята в установленому порядку

відсутність довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування

відсутність права, визначеного актами законодавства, на придбання, зберігання і носіння пристроїв

Які ціни на зброю в Україні

Ціни залежать від ряду факторів - виду зброї та її параметрів, виробника. Зокрема, двоствольні рушниці можна купити від 21 тис. грн, помпові рушниці від 9 тис. грн, пневматичні пістолети від 2,8 тис. грн, пневматичні гвинтівки від 4,6 тис. грн.

Ціни на зброю у Україні (скриншот)