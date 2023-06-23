Как в Украине купить оружие легально во время войны: цены, правила и запреты
В Украине с 23 июня 2023 года заработал Единый реестр оружия. Это упростит процесс получения лицензии и поможет правоохранителям в расследовании преступлений, совершаемых с оружием.
О том, как легально купить оружие во время войны, какие на него цены и кому не выдадут лицензию, рассказываем в материале Styler.
Как получить разрешение на оружие
Подать документы можно через "Единое окно гражданина" или непосредственно в магазине по продаже оружия.
Чтобы подать документы через "Единое окно гражданина" необходимо:
- зайти на портал "Единое окно гражданина"
- авторизироваться
- оформить заявку
- прикрепить пакет необходимых документов
- добавить сканкопии
- заверить копии электронной подписью
- отправить заявку
Чтобы подать документы на оружие в магазине необходимо:
- личное обращение в магазин
- предоставление пакета необходимых документов
- обработка заявления
- продавец магазина пришлет заявление в полицию
Как получить лицензию на право владеть оружием (скриншот)
Отметим, что кроме лицензии на право владения оружием еще есть лицензия на право свободного ношения с собой. Чтобы получить вторую, нужно обратиться в отделение полиции.
Какое оружие можно купить
Украинцы смогут купить с последующей регистрацией следующие виды оружия:
- охотничье нарезное и гладкоствольное
- пневматическое оружие калибра свыше 4,5 мм и скорость полета пули свыше 100 м/с
- устройства для отстрела патронов с резиновыми пулями
- специальные средства, заряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, изготовленные субъектами хозяйственной деятельности, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности (газовые пистолеты)
При этом подчеркнем, что в Украине на сегодняшний день свободное ношение на улице оружия запрещено. В частности, запрещено короткоствольное огнестрельное оружие (пистолеты и револьверы), трофейное оружие, переработанное оружие, взрывчатые вещества и гранаты. Оружие, подстроенное под выстрелы очередями, тоже находится вне закона.
Отметим, что 70% опрошенных украинцев поддерживают право на свободное ношение оружия.
Какие есть ограничения
Приобрести оружие может не каждый украинец. Сейчас действуют следующие ограничения:
- гладкоствольное (например, дробовик) - с 21 года
- охотничье нарезное (штуцер, винтовка и карабин) - с 25 лет
- холодное и пневматическое - с 18 лет
- травматическое - с 21 года, но только для работников суда, правоохранительных органов и их близких родственников, людей, участвующих в уголовном судопроизводстве, народных депутатов, членов общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащих (кроме проходящих срочную военную службу), госслужащих и журналистов
Кому не выдадут лицензию на огнестрельное оружие
Законодательством предусмотрено девять случаев, в которых полиция не имеет права выдавать документы на покупку и хранение оружия:
- медицинские противопоказания к владению оружием
- систематические (два или более раза) нарушения общественного порядка
- злоупотребление спиртными напитками, употребление наркотических веществ без назначения врача
- совершение домашнего насилия, что подтверждается документально
- наличие мотивированного постановления государственного исполнителя об установлении временного ограничения должника в праве пользования оружием
- получение подозрения
- наличие судимости за преступление, не погашенное или не снятое в установленном порядке
- отсутствие справки об изучении материальной части оружия, специальных средств, правил обращения с ними и их применении
- отсутствие права, определенного актами законодательства, на приобретение, хранение и ношение устройств
Какие цены на оружие в Украине
Цены зависят от ряда факторов - вида оружия и его параметров, производителя. В частности, двухствольные ружья можно купить от 21 тыс. грн, помповые ружья от 9 тыс. грн, пневматические пистолеты от 2,8 тыс. грн, пневматические винтовки от 4,6 тыс. грн.
Цены на оружие в Украине (скриншот)
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