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Как в Украине купить оружие легально во время войны: цены, правила и запреты

Новина українською →
Пятница 23 июня 2023 15:33
Как в Украине купить оружие легально во время войны: цены, правила и запреты Что нужно знать о Едином реестре оружия (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

В Украине с 23 июня 2023 года заработал Единый реестр оружия. Это упростит процесс получения лицензии и поможет правоохранителям в расследовании преступлений, совершаемых с оружием.

О том, как легально купить оружие во время войны, какие на него цены и кому не выдадут лицензию, рассказываем в материале Styler.

Как получить разрешение на оружие

Подать документы можно через "Единое окно гражданина" или непосредственно в магазине по продаже оружия.

Чтобы подать документы через "Единое окно гражданина" необходимо:

  • зайти на портал "Единое окно гражданина"
  • авторизироваться
  • оформить заявку
  • прикрепить пакет необходимых документов
  • добавить сканкопии
  • заверить копии электронной подписью
  • отправить заявку

Чтобы подать документы на оружие в магазине необходимо:

  • личное обращение в магазин
  • предоставление пакета необходимых документов
  • обработка заявления
  • продавец магазина пришлет заявление в полицию

Как в Украине купить оружие легально во время войны: цены, правила и запретыКак получить лицензию на право владеть оружием (скриншот)

Отметим, что кроме лицензии на право владения оружием еще есть лицензия на право свободного ношения с собой. Чтобы получить вторую, нужно обратиться в отделение полиции.

Какое оружие можно купить

Украинцы смогут купить с последующей регистрацией следующие виды оружия:

  • охотничье нарезное и гладкоствольное
  • пневматическое оружие калибра свыше 4,5 мм и скорость полета пули свыше 100 м/с
  • устройства для отстрела патронов с резиновыми пулями
  • специальные средства, заряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, изготовленные субъектами хозяйственной деятельности, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности (газовые пистолеты)

При этом подчеркнем, что в Украине на сегодняшний день свободное ношение на улице оружия запрещено. В частности, запрещено короткоствольное огнестрельное оружие (пистолеты и револьверы), трофейное оружие, переработанное оружие, взрывчатые вещества и гранаты. Оружие, подстроенное под выстрелы очередями, тоже находится вне закона.

Отметим, что 70% опрошенных украинцев поддерживают право на свободное ношение оружия.

Какие есть ограничения

Приобрести оружие может не каждый украинец. Сейчас действуют следующие ограничения:

  • гладкоствольное (например, дробовик) - с 21 года
  • охотничье нарезное (штуцер, винтовка и карабин) - с 25 лет
  • холодное и пневматическое - с 18 лет
  • травматическое - с 21 года, но только для работников суда, правоохранительных органов и их близких родственников, людей, участвующих в уголовном судопроизводстве, народных депутатов, членов общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащих (кроме проходящих срочную военную службу), госслужащих и журналистов

Кому не выдадут лицензию на огнестрельное оружие

Законодательством предусмотрено девять случаев, в которых полиция не имеет права выдавать документы на покупку и хранение оружия:

  • медицинские противопоказания к владению оружием
  • систематические (два или более раза) нарушения общественного порядка
  • злоупотребление спиртными напитками, употребление наркотических веществ без назначения врача
  • совершение домашнего насилия, что подтверждается документально
  • наличие мотивированного постановления государственного исполнителя об установлении временного ограничения должника в праве пользования оружием
  • получение подозрения
  • наличие судимости за преступление, не погашенное или не снятое в установленном порядке
  • отсутствие справки об изучении материальной части оружия, специальных средств, правил обращения с ними и их применении
  • отсутствие права, определенного актами законодательства, на приобретение, хранение и ношение устройств

Какие цены на оружие в Украине

Цены зависят от ряда факторов - вида оружия и его параметров, производителя. В частности, двухствольные ружья можно купить от 21 тыс. грн, помповые ружья от 9 тыс. грн, пневматические пистолеты от 2,8 тыс. грн, пневматические винтовки от 4,6 тыс. грн.

Как в Украине купить оружие легально во время войны: цены, правила и запреты

Как в Украине купить оружие легально во время войны: цены, правила и запретыКак в Украине купить оружие легально во время войны: цены, правила и запретыЦены на оружие в Украине (скриншот)

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