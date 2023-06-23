Как в Украине купить оружие легально во время войны: цены, правила и запреты

В Украине с 23 июня 2023 года заработал Единый реестр оружия . Это упростит процесс получения лицензии и поможет правоохранителям в расследовании преступлений, совершаемых с оружием.

О том, как легально купить оружие во время войны, какие на него цены и кому не выдадут лицензию, рассказываем в материале Styler.

Как получить разрешение на оружие

Подать документы можно через "Единое окно гражданина" или непосредственно в магазине по продаже оружия.

Чтобы подать документы через "Единое окно гражданина" необходимо:

зайти на портал "Единое окно гражданина"

авторизироваться

оформить заявку

прикрепить пакет необходимых документов

добавить сканкопии

заверить копии электронной подписью

отправить заявку

Чтобы подать документы на оружие в магазине необходимо:

личное обращение в магазин

предоставление пакета необходимых документов

обработка заявления

продавец магазина пришлет заявление в полицию

Как получить лицензию на право владеть оружием (скриншот)

Отметим, что кроме лицензии на право владения оружием еще есть лицензия на право свободного ношения с собой. Чтобы получить вторую, нужно обратиться в отделение полиции.

Какое оружие можно купить

Украинцы смогут купить с последующей регистрацией следующие виды оружия:

охотничье нарезное и гладкоствольное

пневматическое оружие калибра свыше 4,5 мм и скорость полета пули свыше 100 м/с

устройства для отстрела патронов с резиновыми пулями

специальные средства, заряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, изготовленные субъектами хозяйственной деятельности, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности (газовые пистолеты)

При этом подчеркнем, что в Украине на сегодняшний день свободное ношение на улице оружия запрещено. В частности, запрещено короткоствольное огнестрельное оружие (пистолеты и револьверы), трофейное оружие, переработанное оружие, взрывчатые вещества и гранаты. Оружие, подстроенное под выстрелы очередями, тоже находится вне закона.

Отметим, что 70% опрошенных украинцев поддерживают право на свободное ношение оружия.

Какие есть ограничения

Приобрести оружие может не каждый украинец. Сейчас действуют следующие ограничения:

гладкоствольное (например, дробовик) - с 21 года

охотничье нарезное (штуцер, винтовка и карабин) - с 25 лет

холодное и пневматическое - с 18 лет

травматическое - с 21 года, но только для работников суда, правоохранительных органов и их близких родственников, людей, участвующих в уголовном судопроизводстве, народных депутатов, членов общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащих (кроме проходящих срочную военную службу), госслужащих и журналистов

Кому не выдадут лицензию на огнестрельное оружие

Законодательством предусмотрено девять случаев, в которых полиция не имеет права выдавать документы на покупку и хранение оружия:

медицинские противопоказания к владению оружием

систематические (два или более раза) нарушения общественного порядка

злоупотребление спиртными напитками, употребление наркотических веществ без назначения врача

совершение домашнего насилия, что подтверждается документально

наличие мотивированного постановления государственного исполнителя об установлении временного ограничения должника в праве пользования оружием

получение подозрения

наличие судимости за преступление, не погашенное или не снятое в установленном порядке

отсутствие справки об изучении материальной части оружия, специальных средств, правил обращения с ними и их применении

отсутствие права, определенного актами законодательства, на приобретение, хранение и ношение устройств

Какие цены на оружие в Украине

Цены зависят от ряда факторов - вида оружия и его параметров, производителя. В частности, двухствольные ружья можно купить от 21 тыс. грн, помповые ружья от 9 тыс. грн, пневматические пистолеты от 2,8 тыс. грн, пневматические винтовки от 4,6 тыс. грн.

Цены на оружие в Украине (скриншот)