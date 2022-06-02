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"Если бы его больше было": легендарный комбат назвал самое эффективное оружие против рашистов

Новина українською →
Четверг 02 июня 2022 18:18
"Если бы его больше было": легендарный комбат назвал самое эффективное оружие против рашистов Комбат Евгений Шаматалюк назвал лучшее оружие об оккупантов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и переносные противотанковые управляемые ракеты малой дальности NLAW, а также артиллерия "натовского" калибра 155 мм едва ли не лучше подходят для уничтожения российских оккупантов на украинской земле.

Об этом сказал командир батальона 95 ОДШб, Герой Украины Евгений Шаматалюк в интервью "Урядовому курьеру".

Чем воины ВСУ уничтожают оккупантов

"В нашем подразделении очень эффективно применяем Javelin, NLAW, различные противотанковые средства", - говорит легендарный "Шаман", который с начала марта 2022 года защищает страну на изюмском направлении.

&quot;Если бы его больше было&quot;: легендарный комбат назвал самое эффективное оружие против рашистов

Запуск FGM-148 Javelin (фото: wikipedia.org)

&quot;Если бы его больше было&quot;: легендарный комбат назвал самое эффективное оружие против рашистов

NLAW (фото: defenceimagery.mod.uk)

Также комбат и его бойцы заметили после поступления артиллерии 155 мм (используется в полевых пушках, гаубицах и пушках-гаубицах), что она "дает нормальное огневое поражение противника".

"Если бы ее больше было. Потому что пот артиллериста экономит кровь пехоты", - добавляет он.

&quot;Если бы его больше было&quot;: легендарный комбат назвал самое эффективное оружие против рашистов

Французская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR (фото: wikipedia.org)

Кроме того, Шаматалюк поделился своими наблюдениями относительно оснащения оккупантов.

В частности, подметил он, "раньше была лучшая техника, ее было больше, и она была новее".

"С начала войны мы регулярно захватываем технику противника. Если раньше их танки были оснащены тепловизорами, в относительно хорошем состоянии, то теперь ту технику, которую мы захватываем, нужно отдавать в ремонт, чтобы на ней можно было вести боевые действия", - делится комбат.

&quot;Если бы его больше было&quot;: легендарный комбат назвал самое эффективное оружие против рашистов

Самоходная артиллерийская установка AHS Krab калибра 155 мм (фото: wikipedia.org)

Ранее мы писали, что Франция передаст Украине дополнительные самоходные гаубицы CAESAR, предназначенные для уничтожения живой силы русских, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Также в ближайшее время военные ВСУ получат еще три эскадрона польских САУ AHS Krab.

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