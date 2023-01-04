Як укласти контракт на проходження служби у ЗСУ: які умови і грошове забезпечення

Які умови укладення контракту

Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:

придатність до військової служби за медичними показниками

фізична підготовка та психологічна стійкість кандидата

базова загальна освіта

До того ж охочий укласти контракт повинен відповідати вимозі віку, а саме від 18 до 45 років, в особливий період - до 60 років.

На військову службу за контрактом приймаються лише ті громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

Підписати контракт у ЗСУ можуть громадяни від 18 років (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Для того, щоб укласти контракт для виконання військової служби, необхідно мати такі документи:

паспорт

ідентифікаційний код

службова характеристика

медична довідка про стан здоров'я

військовий квиток (для військовозобов'язаних)

копії документів про освіту та трудову діяльність

копії документів про народження та сімейний стан

письмова згода на проведення спеціальної перевірки

автобіографія в рукописному і надрукованому примірниках

довідка про склад сім’ї та місце реєстрації або фактичного проживання

Жінки, які бажають проходити військову службу за контрактом, проходять таку ж процедуру прийняття на контрактну службу як і чоловіки.

Яка у військових зарплата

Зарплата військовослужбовців залежить від посади, вислуги років, допуску до державної таємниці, виконання відповідних завдань, місця служби, премії за рішенням командира військової частини.

Грошове забезпечення містить:

щомісячні основні виплати

щомісячні додаткові виплати

одноразові додаткові виплати

Для військовослужбовців, які не залучені до ведення бойових дій, заробітна плата становить 30 000 гривень, якщо залучені - 100 000 гривень. Щомісяця військовослужбовець отримує в середньому 44 000 гривень, або 114 000 гривень.

Крім того, при укладанні першого контракту виплачується одноразова грошова допомога в розмірі від 19 000 гривень.

Зарплата військовослужбовця залежить від багатьох факторів, серед яких посада та досвід (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Як відбирають кандидатів

Охочий прибуває до військкомату за місцем реєстрації для співбесіди та підбору посади.

До установи потрібно подати заяву щодо вступу на службу за контрактом, копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, довідку з МВС України про відсутність судимості або її погашення та військовий квиток для військовозобов'язаних.

Далі за процедурою громадянин проходить психологічне тестування, військово-лікарську комісію.

Жінки проходять аналогічну процедуру відбору, що й чоловіки (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Після цього він зобов'язаний подати сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду та довідки про відсутність перебування на обліку у психоневрологічному, шкірвенерологічному та тубдиспансері та з визначенням групи крові та резус-фактора.

Жінкам також необхідно надати довідку про відсутність вагітності.

Також всі охочі подають результати аналізів на ВІЛ, сифіліс, гепатитів B і С, картку медичного огляду.

Наступним кроком варто очікувати виклик з військкомату та готувати решту документів, які можуть додаватись для оформлення особової справи після укладання контракту.