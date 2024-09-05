Як удвічі подовжити термін праці побутової тіхніки: чіткі правила

Вам доводиться часто купувати нову побутову техніку, хоча це справа недешева? Для кожного типу побутової електроніки існують окремі правила, виконання яких допоможе продовжити термін її служби.

Навіщо купувати нову побутову техніку, якщо можна з легкістю зберегти стару за допомогою цих простих порад?