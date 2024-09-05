Як удвічі подовжити термін праці побутової тіхніки: чіткі правила

Вам доводиться часто купувати нову побутову техніку, хоча це справа недешева? Для кожного типу побутової електроніки існують окремі правила, виконання яких допоможе продовжити термін її служби.
Навіщо купувати нову побутову техніку, якщо можна з легкістю зберегти стару за допомогою цих простих порад?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як продовжити "життя" найдорожчих видів ваших побутових пристроїв.
Середній термін експлуатації компактних холодильників може становити до 9 років, тоді як звичайні холодильники служать у середньому 13 років. Ось кілька порад, які допоможуть вашому холодильнику працювати довше:
Зазвичай пральні машини служать приблизно 10 років. Дотримуйтеся цих порад, щоб продовжити термін їхньої служби:
Середня тривалість роботи пилососа зазвичай становить від 3 до 10 років. Щоб ваш пилосос служив довше, скористайтеся такими порадами:
Раніше ми вже писали, що робити, якщо пилосос не всмоктує пил.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Repair Clinic, Ideal Home, Family Handyman.