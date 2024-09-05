Как вдвое продлить срок службы бытовой техники: четкие правила

Вам приходится часто покупать новую бытовую технику, хотя это дело недешевое? Для каждого типа бытовой электроники существуют отдельные правила, выполнение которых поможет продлить срок службы.
Зачем покупать новую бытовую технику, если можно легко сохранить старую с помощью этих простых советов?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как продлить "жизнь" самых дорогих видов ваших бытовых устройств.
Средний срок эксплуатации компактных холодильников может составлять до 9 лет, в то время как обычные холодильники служат в среднем 13 лет. Вот несколько советов, которые помогут вашему холодильнику работать дольше:
Обычно стиральные машины служат примерно 10 лет. Следуйте этим советам, чтобы продлить срок службы:
Средняя продолжительность работы пылесоса обычно составляет от 3 до 10 лет. Чтобы ваш пылесос служил дольше, воспользуйтесь следующими советами:
Раньше мы уже писали, что делать, если пылесос не впитывает пыль.
Читайте также, как правильно приготовить кондиционер к холодному времени года.
При написании материала использовались следующие источники: издания Repair Clinic, Ideal Home, Family Handyman.