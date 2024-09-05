Как вдвое продлить срок службы бытовой техники: четкие правила

Вам приходится часто покупать новую бытовую технику, хотя это дело недешевое? Для каждого типа бытовой электроники существуют отдельные правила, выполнение которых поможет продлить срок службы.

Зачем покупать новую бытовую технику, если можно легко сохранить старую с помощью этих простых советов?