Як тренуватися у спеку, щоб не угробити здоров'я

Чому заняття спортом важливі і влітку

Заняття спортом не лише покращують фізичну форму, але й позитивно впливають на психічне здоров'я. За словами експертів з Quironsalud, регулярна фізична активність сприяє структурним змінам у мозку, особливо в областях, пов'язаних з пам'яттю, навчанням та емоційною регуляцією.

У довгостроковій перспективі фізичні вправи допомагають у профілактиці психічних розладів, таких як тривога та депресія.

Фізичні вправи на природі посилюють їхній позитивний вплив.

"Фізичні вправи в природному середовищі пов'язані зі збільшенням позитивних емоцій, більшою увагою та енергією, а також зниженням фізіологічної реакції, пов'язаної зі стресом", - стверджують експерти.

Як тренуватися влітку

Важливо скоригувати інтенсивність та тип фізичної активності протягом літа. У спекотні дні доцільніше використовувати вправи з меншим навантаженням, такі як ходьба, плавання або йога.

Крім того, важливо підтримувати водний баланс та носити дихаючий одяг, щоб уникнути теплового удару.

Фізичні вправи вивільняють ендорфіни, відомі як "гормони щастя", які діють як природні знеболювальні та створюють відчуття благополуччя. Крім того, вони збільшують вироблення серотоніну та дофаміну, нейромедіаторів, пов’язаних з настроєм та відчуттям задоволення. Фізична активність корисна на всіх етапах життя.

Поради щодо безпечних тренувань влітку