Как Трегубова, Суржиков и другие звезды сериалов выглядели 20 лет назад. Кто-то "пешком ходил под стол"

20 лет - немалый срок, и именно столько провел в коме главный герой сериала "Коп з минулого", которого сыграл актер Дмитрий Суржиков. За это время можно успеть повзрослеть, построить карьеру и стать другим человеком.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Суржиков, Даша Трегубова и другие звезды сериала рассказали, что они делали и выглядели 20 лет назад.

Дмитрий Суржиков - майор Долин

В начале "нулевых", примерно 20 лет назад, актер, сыгравший Олега Долина, уже начинал карьеру. И уже скоро Суржикова заметили. Через несколько лет он стал известным и узнаваемым актером украинского кино.

Суржиков в молодости (фото предоставлено пресс-службой)

И сейчас у Суржиков есть немалый опыт работы в театре, а также престижные кино- и театральные награды. В сериале главному герою Дмитрию пришлось не только ловить преступников, но и привыкать к реальности, изучая что-то новое, а также заново налаживать личную жизнь и отношения с родными.

Актер Дмитрий Суржиков (фото: instagram.com/dmitry_surzhykov)

Даша Трегубова - женщина-вамп Малиновская

Она росла творческим и артистическим ребенком, окончила музыкальную школу по классу фортепиано, но видела себя только режиссером. Чуть больше 20 лет назад юная Даша пришла на телевидение, где и осталась, сделав блестящую карьеру. Параллельно она снималась в сериалах и кино как актриса

Даша Трегубова в детстве и студенчестве (фото предоставлено пресс-службой)

У героини Даши, психолога Татьяны Малиновской, помогающей Долину лучше понять себя в современной жизни, будет очень интересная и непростая женская судьба.

Как сейчас выглядит Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Павел Текучев - интеллигентный Сыроед

20 лет назад артист не только мечтал об актерской работе, но и делал свои первые шаги. И, как видно на фото, уже тогда Текучев любил перевоплощаться в некоторых любимых героев.

Текучев 20 лет назад (фото предоставлено пресс-службой)

В сериале Павел сыграл напарника главного героя - Андрея Сыроеда. Он - полная противоположность Долина: современный, интеллигентный и действует только в рамках закона. Сам актер как-то признался, что никогда бы не стал работать с таким напарником, как майор.

Суржиков и Текучев (фото: instagram.com/pavlo_tekuchev)

Таня Злова - дочь Долина из прошлого

В этой маленькой девочке невозможно узнать молодую актрису Таню Злову, сыгравшую роль дочери копа - Юли. В детстве она много мечтала о будущем, хотела стать и учительницей, и шеф-поваром, но пошла учиться на журналистку.

Таня Злова в детстве (фото предоставлено пресс-службой)

Однако со временем судьба все же привела Злову на съемочную площадку: сейчас она узнаваемая молодая звезда украинского кино. И Таня однажды призналась, что на площадке сериала "Коп з минулого" ощущает себя, будто в настоящей семье.

Актриса Злова (фото: instagram.com/taniazlova)

Ольга Гришина - любимая жена копа

Ксению, единственную жену полицейского Долина, сыграла известная актриса Ольга Гришина. В детстве она мечтала стать балериной и несколько лет упорно занималась, однако из-за травмы любимые занятия пришлось оставить.

Ольга Гришина 20 лет назад (фото предоставлено пресс-службой)

И хотя потом она стала студенткой политеха, все же снялась в кино, что и решило ее судьбу. В сериале у Ксении и Долина отношения будут развиваться очень интересно, кажется, это случай, когда люди до конца жизни будут любить друг друга.

Гришина сейчас (фото: instagram.com/o.grishina_)

Премьерные 3 и 4 сезона детектива "Коп з минулого" можно посмотреть на канале ICTV2 со вторника по четверг в 20:00.