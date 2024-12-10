Як технології ШІ допомагають людям справлятися з психічними розладами вже зараз

Зміст

Як ШІ робить лікування доступнішим

Важливо розуміти, що ШІ - це не заміна професійної допомоги, а скоріше потужне доповнення, здатне підвищити ефективність терапії та покращити доступність ресурсів.

Розрив особливо помітний між країнами з розвиненою економікою та країнами, що розвиваються. Число фахівців у країнах з високим доходом може бути в 40 разів більшим, ніж у країнах з низьким доходом.

Нестача кадрів значно обмежує доступ до медичної допомоги, особливо у країнах з низьким та середнім рівнем доходу, що призводить до того, що 85 відсотків людей із психічними розладами не отримують необхідного лікування.

Розрив між попитом та пропозицією наголошує на необхідності в альтернативних рішеннях. Так само, як телемедицина розширила доступ до лікування для багатьох захворювань, штучний інтелект (ШІ) може покращити доступність психіатричної допомоги для більшої кількості пацієнтів, багато з яких готові спробувати його для терапії.

Застосування інструментів ШІ залежатиме від тяжкості стану пацієнта, як від основного діагнозу, так і від симптомів, які він відчуває зараз. Однак у більшості випадків ШІ може збільшити доступ до необхідної допомоги.

Він також може бути використаний для аналізу даних та допомоги лікарям у лікуванні пацієнтів у реальному часі з більш персоналізованими рекомендаціями та підказками.

Зростання використання ШІ в психотерапії

Існує безліч способів застосування штучного інтелекту в лікуванні психічного здоров'я. ШІ може аналізувати дані з різних джерел, таких як медичні підручники, наукові статті, електронні медичні карти та клінічну документацію, щоб допомогти фахівцям рекомендувати лікування та передбачати, як пацієнти будуть реагувати.

У той же час додатки для самодіагностики, чат-боти та інші інструменти терапевтичної бесіди, що використовують генеративний ШІ, знижують бар'єри доступу для пацієнтів із менш тяжкими розладами.

Багато споживачів готові спробувати ШІ для керування своїм психічним здоров'ям. Згідно з опитуванням Oliver Wyman Forum, 32 відсотки респондентів виявили бажання використовувати ШІ замість людини. В Індії 51 відсоток респондентів висловилися за використання терапії, згенерованої ШІ, порівняно з 24 відсотками у США та Франції.

Інтерес до підтримки з боку терапевта, схожого на людину, для управління психічним здоров'ям найбільш високий у країнах з меншою кількістю фахівців із психічного здоров'я на душу населення, що демонструє, як ШІ може розширити доступ до допомоги, особливо в країнах, що розвиваються.

Молоді люди частіше готові скористатися цією технологією: 36 відсотків представників покоління Z та міленіалів висловили зацікавленість у використанні ШІ для психічного здоров'я, тоді як серед інших поколінь цей показник становив 28 відсотків.

Ці відмінності між поколіннями відповідають поширеності проблем із психічним здоров'ям та по відношенню до них: покоління Z вдвічі частіше стикається з такими проблемами і вдвічі частіше відвідує терапію. Їхня проактивність та інтерес до використання ШІ можуть прискорити розвиток інструментів ШІ-терапії в майбутньому.

Незважаючи на відсутність реальних емоцій, споживачі сприймають генеративний ШІ як довіреного емоційного співрозмовника, можливо, через його постійну доступність та здатність послідовно демонструвати емпатію через аналіз даних.

Дослідження показали, що у п'ять разів більше респондентів заявили, що генеративний ШІ змусив їх почуватися як з надійним співрозмовником для створення особистих зізнань та отримання життєвих порад, порівняно з людиною. Четверо з п'яти, хто віддав перевагу ШІ в хоча б одному сценарії, заявили, що вважають ШІ більш емоційно інтелектуальним, ніж людей.

Генеративний ШІ може покращити доступ до рекомендацій щодо охорони психічного здоров'я (фото: Oliver Wyman Forum)

Обережний підхід до ШІ в охороні здоров'я

Однак існує низка ризиків, і необхідні глибокі знання технології перед впровадженням ШІ-інструментів, щоб забезпечити безпеку та ефективність догляду. Важливо розуміти, що психічне здоров'я з використанням ШІ має розглядатись як частина багатогранного підходу, а не як прямий замінник взаємодій між людьми.

Необхідно враховувати, що тяжкість стану пацієнта може змінюватися іноді в ході одного епізоду. Розуміння спектра психічних захворювань обов'язково перед використанням ШІ-інструментів. Охоронні системи можуть використовувати ці знання для надання більш персоналізованого догляду.

Крім того, компанії в галузі цифрової охорони здоров'я повинні впровадити функції, які направляють пацієнтів до людських ресурсів, якщо додаток виявляє погіршення стану. Мета полягає в тому, щоб знизити ризик ситуації, коли пацієнт отримує та діє на основі неправильних рекомендацій, що може призвести до самоушкодження.

Конфіденційність та безпека даних - це ще одна важлива проблема. Дані можуть продаватися і часто продаються в маркетингових цілях, і регулятори по всьому світу попереджають компанії, які використовують ШІ, про необхідність дотримання суворих норм.

Крім проблем з аналізом даних та конфіденційністю, безпека залишається важливим пріоритетом для всіх організацій у сфері охорони здоров'я.

Система охорони здоров'я - основна мета для кіберзлочинців, і споживачі повинні усвідомлювати ризики перед завантаженням додатків на пристрої. Поінформованість про можливі недоліки забезпечить безпечне використання генеративного ШІ, захищаючи пацієнтів та їхнє право на конфіденційне лікування.

Для максимальної користі від технології генеративний ШІ має доповнювати людських фахівців, а не замінювати їх. Зрештою спільний підхід між ШІ та медичними працівниками дозволить фахівцям із психічного здоров'я зосередитися на чуйній, персоналізованій допомозі, що покращить результати для пацієнтів, доступ до лікування та ефективність.