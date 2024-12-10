Как технологии ИИ помогают людям справляться с психическими расстройствами уже сейчас

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Как ИИ делает лечение доступнее

Важно понимать, что ИИ - это не замена профессиональной помощи, а скорее мощное дополнение, способное повысить эффективность терапии и улучшить доступность ресурсов.

Разрыв особенно заметен между развитыми и развивающимися странами. Число специалистов в странах с высоким доходом может быть в 40 раз больше, чем в странах с низким доходом.

Недостаток кадров значительно ограничивает доступ к медицинской помощи, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, что приводит к тому, что 85 процентов людей с психическими расстройствами не получают необходимого лечения, как сообщается в исследовании.

Разрыв между спросом и предложением подчеркивает необходимость в альтернативных решениях. Так же, как телемедицина расширила доступ к лечению для многих заболеваний, искусственный интеллект (ИИ) может улучшить доступность психиатрической помощи для большего числа пациентов, многие из которых готовы попробовать его для терапии.

Применимость инструментов ИИ будет зависеть от тяжести состояния пациента, как от основного диагноза, так и от симптомов, которые он испытывает в данный момент. Однако в большинстве случаев ИИ может увеличить доступ к необходимой помощи.

Он также может быть использован для анализа данных и помощи врачам в лечении пациентов в реальном времени с более персонализированными рекомендациями и подсказками.

Рост использования ИИ в психотерапии

Существует уже множество способов применения искусственного интеллекта в лечении психического здоровья. ИИ может анализировать данные из различных источников, таких как медицинские учебники, научные статьи, электронные медицинские карты и клиническую документацию, чтобы помочь специалистам рекомендовать лечение и предсказывать, как пациенты будут реагировать.

В то же время приложения для самодиагностики, чат-боты и другие инструменты терапевтической беседы, использующие генеративный ИИ, снижают барьеры доступа для пациентов с менее тяжелыми расстройствами.

Многие потребители готовы попробовать ИИ для управления своим психическим здоровьем. Согласно опросу Oliver Wyman Forum, 32 процента респондентов выразили желание использовать ИИ вместо человека. В Индии 51 процент респондентов высказались за использование терапии, сгенерированной ИИ, по сравнению с 24 процентами в США и Франции.

Интерес к поддержке со стороны терапевта, похожего на человека, для управления психическим здоровьем наиболее высок в странах с меньшим числом специалистов по психическому здоровью на душу населения, что демонстрирует, как ИИ может расширить доступ к помощи, особенно в развивающихся странах.

Молодые люди чаще готовы воспользоваться этой технологией: 36 процентов представителей поколения Z и миллениалов выразили заинтересованность в использовании ИИ для психического здоровья, в то время как среди других поколений этот показатель составил 28 процентов.

Эти различия между поколениями соответствуют распространенности проблем с психическим здоровьем и отношению к ним: поколение Z в два раза чаще сталкивается с такими проблемами и в два раза чаще посещает терапию. Их проактивность и интерес к использованию ИИ могут ускорить развитие инструментов ИИ-терапии в будущем.

Несмотря на отсутствие реальных эмоций, потребители воспринимают генеративный ИИ как доверенного эмоционального собеседника, возможно, из-за его постоянной доступности и способности последовательно демонстрировать эмпатию через анализ данных.

Исследования показали, что в пять раз больше респондентов заявили, что генеративный ИИ заставил их чувствовать себя как с надежным собеседником для создания личных признаний и получения жизненных советов, по сравнению с человеком. Четверо из пяти, кто предпочел ИИ в хотя бы одном сценарии, заявили, что считают ИИ более эмоционально интеллектуальным, чем людей.

Генеративный ИИ может улучшить доступ к рекомендациям по охране психического здоровья (фото: Oliver Wyman Forum)

Осторожный подход к ИИ в здравоохранении

Однако существует ряд рисков, и необходимы глубокие знания технологии перед внедрением ИИ-инструментов, чтобы обеспечить безопасность и эффективность ухода. Важно понимать, что психическое здоровье с использованием ИИ должно рассматриваться как часть многогранного подхода, а не как прямой заменитель взаимодействий между людьми.

Необходимо учитывать, что тяжесть состояния пациента может изменяться, иногда в ходе одного эпизода. Понимание спектра психических заболеваний обязательно перед использованием ИИ-инструментов. Здравоохранительные системы могут использовать эти знания для предоставления более персонализированного ухода.

Кроме того, компании в области цифрового здравоохранения должны внедрить функции, которые направляют пациентов к человеческим ресурсам, если приложение выявляет ухудшение состояния. Цель состоит в том, чтобы снизить риск ситуации, когда пациент получает и действует на основе неправильных рекомендаций, что может привести к самоповреждениям.

Конфиденциальность и безопасность данных - это еще одна важная проблема. Данные могут продаваться и часто продаются в маркетинговых целях, и регуляторы по всему миру предупреждают компании, использующие ИИ, о необходимости соблюдения строгих норм.

Помимо проблем с анализом данных и конфиденциальностью, безопасность остается важным приоритетом для всех организаций в сфере здравоохранения.

Система здравоохранения - основная цель для киберпреступников, и потребители должны осознавать риски перед загрузкой приложений на свои устройства. Осведомленность о возможных недостатках обеспечит безопасное использование генеративного ИИ, защищая пациентов и их право на конфиденциальное лечение.

Для максимальной пользы от технологии генеративный ИИ должен дополнять человеческих специалистов, а не заменять их. В конечном итоге совместный подход между ИИ и медицинскими работниками позволит специалистам по психическому здоровью сосредоточиться на чуткой, персонализированной помощи, что улучшит результаты для пациентов, доступ к лечению и эффективность.