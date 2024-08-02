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Як та коли з'явилося в українській мові слово "тиць"

Що означає слово "тиць" та як воно з'явилося (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Слово "тиць" активно використовували наші предки. Вони казали "Тиць-Гриць" й про того Гриця все ставало ясно. Жодних ілюзій чи сентиментів.

Як з'явилося це слово, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на спільноту "Словопис" у Facebook.

Маленьке слово "тиць" має велику недооціненість. Слово "тиць" вчить нас висловлюватися конкретно та не вигадувати там, де нічого немає. Бо там може бути тільки "тиць".

"Слово тиць позначає раптову, несподівану дію, коли хто-небудь або що-небудь кидається, потикається кудись, з'являється десь, раптово зупиняється", - йдеться у дописі.

Приклад:

"Тиць Панька в око - Панько каже, шо глибоко!" - каже ще одне українське прислів'я. А як інакше може бути з нашим тиць?

"Переходьте за посиланням", - кажуть чи пишуть часто замість того, щоб сказати прямо: "тицькайте сюди" або "тицяй сюди!".

Походження слова - праслов'янське, але саме в українській мові воно набуло такої конкретики та колориту.

Вигадуючи це слово, наші предки цілком могли передбачати й цифрове майбутнє. І для оцих всіх наших ґаджетів завбачливо ще і додаткове та потрібне слово нам вигадали.

"Різні можуть бути версії й розслідування щодо появи тиць. А ми ж вам бажаємо, щоб у житті було багато приємних раптовостей, тобто багато щасливих отих тиць", - підсумували у дописі.

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