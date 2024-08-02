Как и когда появилось в украинском языке слово "тиць"

Маленькое слово "тиць" имеет большую недооцененность. Слово "тиць" учит нас высказываться конкретно и не придумывать там, где ничего нет. Ибо там может быть только "тиць".

"Слово тиць обозначает внезапное, неожиданное действие, когда кто-нибудь или что-нибудь бросается, тычется куда-то, появляется где-то, внезапно останавливается", - говорится в сообщении.

Пример:

"Тиць Панька в око - Панько каже, шо глибоко!" - говорит еще одна украинская пословица. А как иначе может быть с нашим тиць?

"Переходите по ссылке", - говорят или пишут часто вместо того, чтобы сказать прямо: "тицькайте сюди" или "тицяй сюди!".

Происхождение слова - праславянское, но именно в украинском языке оно приобрело такую конкретику и колорит.

Придумывая это слово, наши предки вполне могли предвидеть и цифровое будущее. И для всех этих наших гаджетов предусмотрительно еще и дополнительное и нужное слово нам придумали.

"Разные могут быть версии и расследования по появлению тиць. А мы же вам желаем, чтобы в жизни было много приятных внезапностей, то есть много счастливых тиць", - подытожили в сообщении.