Як святкувати Новий рік і дбати про харчування дітей: корисні поради для батьків

Новорічні свята - це час радості, веселощів та смачних частувань. Однак, у цьому вирі святкових подій важливо не забувати про здоров’я дітей, зокрема про їхнє харчування. Як створити для малюків атмосферу свята, забезпечуючи при цьому збалансоване харчування?
РБК-Україна (проект Styler) підготувало кілька ефективних порад для батьків.
Сніданок - основа дня
Навіть у святкові дні сніданок залишається найважливішим прийомом їжі для дитини. Він заряджає енергією на весь день і допомагає уникнути переїдання солодощів. Серед корисних варіантів — омлет із зеленню, сир із фруктами або вівсянка з медом і горішками.
Контроль за солодощами
Новорічний стіл часто сповнений цукерок, тортів та інших ласощів. Але надмірна кількість цукру може негативно вплинути на самопочуття дитини. Спробуйте запропонувати альтернативи: фруктові салати, домашнє желе або випічку з мінімальною кількістю цукру.
Здорові напої замість газованих
Святкові напої також мають значення. Замість газованих лимонадів краще запропонувати дітям:
Діти як маленькі шеф-кухарі
Залучіть дитину до приготування святкових страв. Разом можна зробити "ялинки" з овочів, канапки у формі зірок або сирні кульки-"сніжки". Це не лише розвиває інтерес до їжі, але й мотивує дитину скуштувати те, що вона сама приготувала.
Контролюйте порції
Дітям не потрібно багато їжі. Розкладайте страви на маленькі тарілки, щоб уникнути переїдання. Дотримуйтеся принципу "менше — краще", особливо щодо калорійних страв.
Здорові закуски
На святковому столі має бути альтернатива важким та жирним стравам. Запропонуйте:
Режим харчування
Свята не повинні порушувати звичний режим харчування дитини. Основні прийоми їжі бажано проводити в той самий час, що й зазвичай. Це допоможе уникнути перевтоми, перепадів настрою та зберегти гарне самопочуття.
Активність - частина свята
Між застіллями заплануйте рухливі активності: прогулянку на свіжому повітрі, сімейні ігри, танці чи спортивні забави. Це допоможе дітям залишатися активними й спалювати зайві калорії.
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В матеріалі використані такі джерела - Instagram дієтолога Ольги Безуглої, Facebook-спільнота "Доказові батьки".