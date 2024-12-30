Як святкувати Новий рік і дбати про харчування дітей: корисні поради для батьків

Сніданок - основа дня

Навіть у святкові дні сніданок залишається найважливішим прийомом їжі для дитини. Він заряджає енергією на весь день і допомагає уникнути переїдання солодощів. Серед корисних варіантів — омлет із зеленню, сир із фруктами або вівсянка з медом і горішками.

Контроль за солодощами

Новорічний стіл часто сповнений цукерок, тортів та інших ласощів. Але надмірна кількість цукру може негативно вплинути на самопочуття дитини. Спробуйте запропонувати альтернативи: фруктові салати, домашнє желе або випічку з мінімальною кількістю цукру.

Здорові напої замість газованих

Святкові напої також мають значення. Замість газованих лимонадів краще запропонувати дітям:

Домашній компот із сухофруктів.

Теплий яблучний сидр без алкоголю.

Ягідні смузі або чай із лимоном і медом.

Діти як маленькі шеф-кухарі

Залучіть дитину до приготування святкових страв. Разом можна зробити "ялинки" з овочів, канапки у формі зірок або сирні кульки-"сніжки". Це не лише розвиває інтерес до їжі, але й мотивує дитину скуштувати те, що вона сама приготувала.

Контролюйте порції

Дітям не потрібно багато їжі. Розкладайте страви на маленькі тарілки, щоб уникнути переїдання. Дотримуйтеся принципу "менше — краще", особливо щодо калорійних страв.

Здорові закуски

На святковому столі має бути альтернатива важким та жирним стравам. Запропонуйте:

Овочеві палички з йогуртовим соусом.

Канапки з індичкою, сиром чи яйцем.

Горіхи та сухофрукти.

Режим харчування

Свята не повинні порушувати звичний режим харчування дитини. Основні прийоми їжі бажано проводити в той самий час, що й зазвичай. Це допоможе уникнути перевтоми, перепадів настрою та зберегти гарне самопочуття.

Активність - частина свята

Між застіллями заплануйте рухливі активності: прогулянку на свіжому повітрі, сімейні ігри, танці чи спортивні забави. Це допоможе дітям залишатися активними й спалювати зайві калорії.