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Как праздновать Новый год и заботиться о питании детей: полезные советы для родителей

Фото: Как кормить детей во время новогодних праздников (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Новогодние праздники - это время радости, веселья и вкусных угощений. Однако, в этом водовороте праздничных событий важно не забывать о здоровье детей, в частности об их питании. Как создать для малышей атмосферу праздника, обеспечивая при этом сбалансированное питание?

РБК-Украина (проект Styler) подготовило несколько эффективных советов для родителей.

Завтрак - основа дня

Даже в праздничные дни завтрак остается самым важным приемом пищи для ребенка. Он заряжает энергией на весь день и помогает избежать переедания сладостей. Среди полезных вариантов - омлет с зеленью, творог с фруктами или овсянка с медом и орешками.

Контроль за сладостями

Новогодний стол часто полон конфет, тортов и других лакомств. Но чрезмерное количество сахара может негативно повлиять на самочувствие ребенка. Попробуйте предложить альтернативы: фруктовые салаты, домашнее желе или выпечку с минимальным количеством сахара.

Здоровые напитки вместо газированных

Праздничные напитки также имеют значение. Вместо газированных лимонадов лучше предложить детям:

  • Домашний компот из сухофруктов.
  • Теплый яблочный сидр без алкоголя.
  • Ягодные смузи или чай с лимоном и медом.

Дети как маленькие шеф-повара

Привлеките ребенка к приготовлению праздничных блюд. Вместе можно сделать "елочки" из овощей, бутерброды в форме звезд или творожные шарики-"снежки". Это не только развивает интерес к еде, но и мотивирует ребенка попробовать то, что он сам приготовил.

Контролируйте порции

Детям не нужно много еды. Раскладывайте блюда на маленькие тарелки, чтобы избежать переедания. Придерживайтесь принципа "меньше - лучше", особенно в отношении калорийных блюд.

Здоровые закуски для здоровья

На праздничном столе должна быть альтернатива тяжелым и жирным блюдам. Предложите:

  • Овощные палочки с йогуртовым соусом.
  • Бутерброды с индейкой, сыром или яйцом.
  • Орехи и сухофрукты.

Режим питания

Праздники не должны нарушать привычный режим питания ребенка. Основные приемы пищи желательно проводить в то же время, что и обычно. Это поможет избежать переутомления, перепадов настроения и сохранить хорошее самочувствие.

Активность - часть праздника

Между застольями запланируйте подвижные активности: прогулку на свежем воздухе, семейные игры, танцы или спортивные забавы. Это поможет детям оставаться активными и сжигать лишние калории.

 

Вам будет интересно узнать, что можно съесть после праздничного застолья, чтобы разгрузить организм.

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В материале использованы такие источники - Instagram диетолога Ольги Безуглой, Facebook-сообщество "Доказові батьки".

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