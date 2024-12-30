Как праздновать Новый год и заботиться о питании детей: полезные советы для родителей

Новогодние праздники - это время радости, веселья и вкусных угощений. Однако, в этом водовороте праздничных событий важно не забывать о здоровье детей, в частности об их питании. Как создать для малышей атмосферу праздника, обеспечивая при этом сбалансированное питание?
РБК-Украина (проект Styler) подготовило несколько эффективных советов для родителей.
Завтрак - основа дня
Даже в праздничные дни завтрак остается самым важным приемом пищи для ребенка. Он заряжает энергией на весь день и помогает избежать переедания сладостей. Среди полезных вариантов - омлет с зеленью, творог с фруктами или овсянка с медом и орешками.
Контроль за сладостями
Новогодний стол часто полон конфет, тортов и других лакомств. Но чрезмерное количество сахара может негативно повлиять на самочувствие ребенка. Попробуйте предложить альтернативы: фруктовые салаты, домашнее желе или выпечку с минимальным количеством сахара.
Здоровые напитки вместо газированных
Праздничные напитки также имеют значение. Вместо газированных лимонадов лучше предложить детям:
Дети как маленькие шеф-повара
Привлеките ребенка к приготовлению праздничных блюд. Вместе можно сделать "елочки" из овощей, бутерброды в форме звезд или творожные шарики-"снежки". Это не только развивает интерес к еде, но и мотивирует ребенка попробовать то, что он сам приготовил.
Контролируйте порции
Детям не нужно много еды. Раскладывайте блюда на маленькие тарелки, чтобы избежать переедания. Придерживайтесь принципа "меньше - лучше", особенно в отношении калорийных блюд.
Здоровые закуски для здоровья
На праздничном столе должна быть альтернатива тяжелым и жирным блюдам. Предложите:
Режим питания
Праздники не должны нарушать привычный режим питания ребенка. Основные приемы пищи желательно проводить в то же время, что и обычно. Это поможет избежать переутомления, перепадов настроения и сохранить хорошее самочувствие.
Активность - часть праздника
Между застольями запланируйте подвижные активности: прогулку на свежем воздухе, семейные игры, танцы или спортивные забавы. Это поможет детям оставаться активными и сжигать лишние калории.
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В материале использованы такие источники - Instagram диетолога Ольги Безуглой, Facebook-сообщество "Доказові батьки".