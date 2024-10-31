Як святкували Хелловін 100 років тому: еволюція костюмів

Древні корені

Джерела хелловінських костюмів сягають понад двох тисяч років назад, коли кельти відзначали свято Самайн. Це був час, коли завершувалося літо, а "темна" половина року вступала в свої права. Люди вірили, що в цей день межа між світом живих і мертвих розмивається, дозволяючи духам відвідувати світ.

Щоб уберегтися від злих сил, вони одягали маски та шкури тварин, які повинні були обдурити духів, прийнявши їхній вигляд. Самайн символізував перехід у "темний" період року, коли на природу очікували холоди і важчі умови для виживання.

Хелловінські костюми 1930-х років (фото: Reddit.com)

Вплив християнства

З поширенням християнства 31 жовтня отримав нове значення, ставши Хелловіном, днем напередодні Дня всіх святих. У середньовічній Англії та Ірландії існувала традиція одягатися у костюми, що зображали душі померлих, і ходити по домівках, збираючи їжу в обмін на молитви за померлих.

Це нагадувало обряди, коли костюми продовжували символізувати зимових духів і демонів. Християнська церква використовувала свято як спосіб інтеграції язичницьких традицій у власну культуру, надаючи йому нового сенсу. Таким чином, костюми несли релігійний символізм і страх перед потойбічним світом.

Американський вплив

Ірландські та шотландські іммігранти, привізши із собою традиції Хелловіну до Америки, змогли укорінити свято в нових землях. У сільських районах Америки люди одягали лякаючі костюми та проводили обряди, пов’язані зі смертю та темною стороною життя.

Костюми виготовляли з доступних матеріалів, як-от простирадла, що допомагало приховувати особистість і відлякувати злих духів. Деякі з традицій включали ритуали, що мали на меті встановити контакт із потойбічним світом, символізуючи зв'язок з культурою предків.

Завдяки іммігрантам Хелловін почав перетворюватися на сучасне свято в Америці, зберігаючи елементи страхітливих костюмів.

Ірландська маска 1920-х років (фото: Вікіпедія)

Комерціалізація

У 1920 - 30-х роках популярність хелловінських маскарадів почала зростати, перетворюючи їх на масове явище. Компанії, такі як J. Halpern Company, почали виготовляти костюми з персонажами популярної культури, зокрема Мікі Маусом та іншими героями коміксів.

Виробники активно залучали дітей та дорослих до святкових традицій, розширюючи асортимент тематичних образів. З часом моторошний аспект костюмів поступово зникав, і з’являлися все яскравіші, легші костюми, що втрачали зв'язок із лячним виглядом.

Комерціалізація змінила фокус свята, зробивши його менш пов’язаним із моторошними аспектами і більше - із розважальними костюмами.

Хелловінська вечірка 1949 року (фото: GettyImages)

Сучасні зміни

Після Другої світової війни костюми супергероїв та персонажів коміксів стали популярнішими, привносячи нові образи у святкову культуру. У 1960-х роках Хелловін почав набувати розважального характеру не лише серед дітей, а й дорослих, які обирали костюми популярних героїв кіно та телебачення.

Сучасний Хелловін втратив свої релігійні та язичницькі корені, ставши можливістю виразити креативність і фантазію через костюми. Готові костюми заполонили ринок, і хоча святкування зберігає елементи традицій, воно все більше нагадує яскравий карнавал.