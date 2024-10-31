Как праздновали Хэллоуин 100 лет назад: эволюция костюмов

Древние корни

Источники хэллоуинских костюмов составляют более двух тысяч лет назад, когда кельты отмечали праздник Самайн. Это было время, когда завершалось лето, а "темная" половина года вступала в свои права. Люди верили, что в этот день граница между миром живых и мертвых размывается, позволяя духам посещать мир.

Чтобы уберечься от злых сил, они одевали маски и шкуры животных, которые должны были обмануть духов, приняв их вид. Самайн символизировал переход в "темный" период года, когда природу ожидали холода и более тяжелые условия для выживания.

Хэллоуинские костюмы 1930-х годов (фото: Reddit.com)

Влияние христианства

С распространением христианства 31 октября получил новое значение, став Хэллоуином, днем в канун Дня всех святых. В средневековой Англии и Ирландии существовала традиция одеваться в костюмы, изображавшие души умерших, и ходить по домам, собирая пищу в обмен на молитвы за умерших.

Это напоминало таинства, когда костюмы продолжали символизировать зимних духов и демонов. Христианская церковь использовала праздник как способ интеграции языческих традиций в собственную культуру, придавая ему новый смысл. Таким образом, костюмы несли религиозный символизм и страх перед загробным миром.

Американское влияние

Ирландские и шотландские иммигранты, привезя с собой традиции Хэллоуина в Америку, смогли укоренить праздник в новых землях. В сельских районах Америки люди одевали устрашающие костюмы и проводили обряды, связанные со смертью и темной стороной жизни.

Костюмы изготовляли из доступных материалов, таких как простыни, что помогало скрывать личность и отпугивать злых духов. Некоторые из традиций включали ритуалы, которые имели целью установить контакт с загробным миром, символизируя связь с культурой предков.

Благодаря иммигрантам Хэллоуин начал превращаться в современный праздник в Америке, сохраняя элементы устрашающих костюмов.

Ирландская маска 1920-х годов (фото: Википедия)

Коммерциализация

В 1920 - 30-х годах популярность хеллоуинских маскарадов начала расти, превращая их в массовое явление. Компании, такие как J. Halpern Company, начали производить костюмы с персонажами популярной культуры, в частности Мики Маусом и другими героями комиксов.

Производители активно вовлекали детей и взрослых в праздничные традиции, расширяя ассортимент тематических образов. Со временем жуткий аспект костюмов постепенно исчезал, и появлялись все более яркие, более легкие костюмы, терявшие связь с пугающим видом.

Коммерциализация изменила фокус праздника, сделав его менее связанным с жуткими аспектами и больше - с развлекательными костюмами.

Хэллоуинская вечеринка 1949 года (фото: GettyImages)

Современные изменения

После Второй мировой войны костюмы супергероев и персонажей комиксов стали более популярны, привнося новые образы в праздничную культуру. В 1960-х годах Хэллоуин начал приобретать развлекательный характер не только среди детей, но и взрослых, выбиравших костюмы популярных героев кино и телевидения.

Современный Хэллоуин потерял свои религиозные и языческие корни, став возможностью выразить креативность и фантазию из-за костюмов. Готовые костюмы пленили рынок, и хотя празднование сохраняет элементы традиций, оно все больше напоминает яркий карнавал.