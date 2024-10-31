Як святкували Хелловін 100 років тому: еволюція костюмів

Від язичницьких обрядів до сучасних маскарадних образів, Хелловін трансформувався з ритуального свята для захисту від духів у популярне розважальне явище. Так само змінювалися й костюми на свято.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як змінювалися костюми Хелловіну на різних етапах історії, від стародавніх язичницьких обрядів до сучасного комерціалізованого вигляду.

Древні корені

Джерела хелловінських костюмів сягають понад двох тисяч років назад, коли кельти відзначали свято Самайн. Це був час, коли завершувалося літо, а "темна" половина року вступала в свої права. Люди вірили, що в цей день межа між світом живих і мертвих розмивається, дозволяючи духам відвідувати світ.

Щоб уберегтися від злих сил, вони одягали маски та шкури тварин, які повинні були обдурити духів, прийнявши їхній вигляд. Самайн символізував перехід у "темний" період року, коли на природу очікували холоди і важчі умови для виживання.

Хелловінські костюми 1930-х років (фото: Reddit.com)

Вплив християнства

З поширенням християнства 31 жовтня отримав нове значення, ставши Хелловіном, днем напередодні Дня всіх святих. У середньовічній Англії та Ірландії існувала традиція одягатися у костюми, що зображали душі померлих, і ходити по домівках, збираючи їжу в обмін на молитви за померлих.

Це нагадувало обряди, коли костюми продовжували символізувати зимових духів і демонів. Християнська церква використовувала свято як спосіб інтеграції язичницьких традицій у власну культуру, надаючи йому нового сенсу. Таким чином, костюми несли релігійний символізм і страх перед потойбічним світом.

Американський вплив

Ірландські та шотландські іммігранти, привізши із собою традиції Хелловіну до Америки, змогли укорінити свято в нових землях. У сільських районах Америки люди одягали лякаючі костюми та проводили обряди, пов’язані зі смертю та темною стороною життя.

Костюми виготовляли з доступних матеріалів, як-от простирадла, що допомагало приховувати особистість і відлякувати злих духів. Деякі з традицій включали ритуали, що мали на меті встановити контакт із потойбічним світом, символізуючи зв'язок з культурою предків.

Завдяки іммігрантам Хелловін почав перетворюватися на сучасне свято в Америці, зберігаючи елементи страхітливих костюмів.

Ірландська маска 1920-х років (фото: Вікіпедія)

Комерціалізація

У 1920 - 30-х роках популярність хелловінських маскарадів почала зростати, перетворюючи їх на масове явище. Компанії, такі як J. Halpern Company, почали виготовляти костюми з персонажами популярної культури, зокрема Мікі Маусом та іншими героями коміксів.

Виробники активно залучали дітей та дорослих до святкових традицій, розширюючи асортимент тематичних образів. З часом моторошний аспект костюмів поступово зникав, і з’являлися все яскравіші, легші костюми, що втрачали зв'язок із лячним виглядом.

Комерціалізація змінила фокус свята, зробивши його менш пов’язаним із моторошними аспектами і більше - із розважальними костюмами.

Хелловінська вечірка 1949 року (фото: GettyImages)

Сучасні зміни

Після Другої світової війни костюми супергероїв та персонажів коміксів стали популярнішими, привносячи нові образи у святкову культуру. У 1960-х роках Хелловін почав набувати розважального характеру не лише серед дітей, а й дорослих, які обирали костюми популярних героїв кіно та телебачення.

Сучасний Хелловін втратив свої релігійні та язичницькі корені, ставши можливістю виразити креативність і фантазію через костюми. Готові костюми заполонили ринок, і хоча святкування зберігає елементи традицій, воно все більше нагадує яскравий карнавал.