Как праздновали Хэллоуин 100 лет назад: эволюция костюмов

От языческих обрядов до современных маскарадных образов Хэллоуин трансформировался из ритуального праздника для защиты от духов в популярное развлекательное явление. Так же менялись и костюмы на праздник.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как менялись костюмы Хэллоуина на разных этапах истории, от древних языческих обрядов до современного коммерциализированного вида.

Древние корни

Источники хэллоуинских костюмов составляют более двух тысяч лет назад, когда кельты отмечали праздник Самайн. Это было время, когда завершалось лето, а "темная" половина года вступала в свои права. Люди верили, что в этот день граница между миром живых и мертвых размывается, позволяя духам посещать мир.

Чтобы уберечься от злых сил, они одевали маски и шкуры животных, которые должны были обмануть духов, приняв их вид. Самайн символизировал переход в "темный" период года, когда природу ожидали холода и более тяжелые условия для выживания.

Хэллоуинские костюмы 1930-х годов (фото: Reddit.com)

Влияние христианства

С распространением христианства 31 октября получил новое значение, став Хэллоуином, днем в канун Дня всех святых. В средневековой Англии и Ирландии существовала традиция одеваться в костюмы, изображавшие души умерших, и ходить по домам, собирая пищу в обмен на молитвы за умерших.

Это напоминало таинства, когда костюмы продолжали символизировать зимних духов и демонов. Христианская церковь использовала праздник как способ интеграции языческих традиций в собственную культуру, придавая ему новый смысл. Таким образом, костюмы несли религиозный символизм и страх перед загробным миром.

Американское влияние

Ирландские и шотландские иммигранты, привезя с собой традиции Хэллоуина в Америку, смогли укоренить праздник в новых землях. В сельских районах Америки люди одевали устрашающие костюмы и проводили обряды, связанные со смертью и темной стороной жизни.

Костюмы изготовляли из доступных материалов, таких как простыни, что помогало скрывать личность и отпугивать злых духов. Некоторые из традиций включали ритуалы, которые имели целью установить контакт с загробным миром, символизируя связь с культурой предков.

Благодаря иммигрантам Хэллоуин начал превращаться в современный праздник в Америке, сохраняя элементы устрашающих костюмов.

Ирландская маска 1920-х годов (фото: Википедия)

Коммерциализация

В 1920 - 30-х годах популярность хеллоуинских маскарадов начала расти, превращая их в массовое явление. Компании, такие как J. Halpern Company, начали производить костюмы с персонажами популярной культуры, в частности Мики Маусом и другими героями комиксов.

Производители активно вовлекали детей и взрослых в праздничные традиции, расширяя ассортимент тематических образов. Со временем жуткий аспект костюмов постепенно исчезал, и появлялись все более яркие, более легкие костюмы, терявшие связь с пугающим видом.

Коммерциализация изменила фокус праздника, сделав его менее связанным с жуткими аспектами и больше - с развлекательными костюмами.

Хэллоуинская вечеринка 1949 года (фото: GettyImages)

Современные изменения

После Второй мировой войны костюмы супергероев и персонажей комиксов стали более популярны, привнося новые образы в праздничную культуру. В 1960-х годах Хэллоуин начал приобретать развлекательный характер не только среди детей, но и взрослых, выбиравших костюмы популярных героев кино и телевидения.

Современный Хэллоуин потерял свои религиозные и языческие корни, став возможностью выразить креативность и фантазию из-за костюмов. Готовые костюмы пленили рынок, и хотя празднование сохраняет элементы традиций, оно все больше напоминает яркий карнавал.