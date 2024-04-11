Як світові зірки у віці 70+ зберігають молодість: секрети краси

Віра Вонг

Відома дизайнерка має чудовий вигляд, вона струнка, має довге волосся та чисту шкіру. Але заради цього вона не силує себе дієтами або ж спортом. У її випадку все набагато простіше.

За словами Віри, робота допомагає їй зберігати молодість. Також Вонг додала, що зайнятість - найкраща протиотрута від поганого здоров'я.

"Я ніколи не думала про те, щоб щосили намагатися зберегти молодість із фанатичною одержимістю. Ви знаєте, мене запитували: "Які мої секрети?" І я маю бути дуже чесною: один із них - це сон", - чесно зізналась Вонг.

Віра Вонг (фото: Getty images)

Мей Маск

Всесвітньо відома модель, яка продовжувала свою кар’єру навіть у 50 з хвостиком Мей Маск, має свій план для збереження краси та молодості.

По-перше, мати прекрасну форму - це її робота, тому все своє життя жінка присвятила турботі про себе, щоб мати змогу працювати й бути однією з кращих у своїй справі.

Оскільки мати Ілона Маска не лише модель, а ще й дієтолог, то тема здорового харчування у її житті займає високу позицію. Але є й декілька секретів:

вона ховається від сонця

модель гарно очищує шкіру обличчя та наносить SPF

не їсть солодке (лише іноді собі дозволяє)

щодня жінка виходить на чотири 15-хвилинні прогулянки та декілька разів на тиждень відвідує спортзал

робить все за відчуттями організму.

У своїй книзі жінка описувала також і раціон - це багато води, здорові жири, бобові, фрукти.

Мей Маск (фото: Getty images)

Шер

Секрети краси Шер насправді дуже прості. По-перше, це фізична активність, співачка щоранку стоїть у планці по кілька хвилин, хоча розпочиналося все з 30 секунд.

А також грамотний догляд за шкірою. За словами жінки, у неї немає улюблених засобів, всі вони різні, але дієві. А також стиль - яскравий одяг допомагає артистці виглядати молодшою.

Шер (фото: instagram.com/cher)

ДжоАні Джонсон

У відомої моделі також дуже прості рецепти краси. Вона знайшла чудо-напій, який допомагає тримати шкіру у тонусі та дозволяє їй відчувати себе кращою, бо має пряму дію на організм - це зелений чай.

А також догляд за обличчям, це очищення, тонізація та зволоження. Цьому ритуалу Джонсон ніколи не зраджує.

ДжоАні Джонсон (фото: Getty images)