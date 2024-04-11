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Як світові зірки у віці 70+ зберігають молодість: секрети краси

Як світові зірки зберігають молодість у 70+ (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Мей Маск, Шер, Віра Вонг та Джоані Джонсон у свої 70+ мають приголомшливий вигляд, і навіть не ховаються за словами "генетика" або "пощастило". Вони відверто розповідають про секрети збереження молодості та краси.

РБК-Україна (проект Stylet) стало цікаво, які ж секрети мають відомі красуні та залюбки ділиться з вами знайденими відповідями.

Віра Вонг 

Відома дизайнерка має чудовий вигляд, вона струнка, має довге волосся та чисту шкіру. Але заради цього вона не силує себе дієтами або ж спортом. У її випадку все набагато простіше. 

За словами Віри, робота допомагає їй зберігати молодість. Також Вонг додала, що зайнятість - найкраща протиотрута від поганого здоров'я.

"Я ніколи не думала про те, щоб щосили намагатися зберегти молодість із фанатичною одержимістю. Ви знаєте, мене запитували: "Які мої секрети?" І я маю бути дуже чесною: один із них - це сон", - чесно зізналась Вонг.

Віра Вонг (фото: Getty images)

Мей Маск 

Всесвітньо відома модель, яка продовжувала свою кар’єру навіть у 50 з хвостиком Мей Маск, має свій план для збереження краси та молодості.

По-перше, мати прекрасну форму - це її робота, тому все своє життя жінка присвятила турботі про себе, щоб мати змогу працювати й бути однією з кращих у своїй справі. 

Оскільки мати Ілона Маска не лише модель, а ще й дієтолог, то тема здорового харчування у її житті займає високу позицію. Але є й декілька секретів: 

  • вона ховається від сонця 
  • модель гарно очищує шкіру обличчя та наносить SPF
  • не їсть солодке (лише іноді собі дозволяє)
  • щодня жінка виходить на чотири 15-хвилинні прогулянки та декілька разів на тиждень відвідує спортзал
  • робить все за відчуттями організму. 

У своїй книзі жінка описувала також і раціон - це багато води, здорові жири, бобові, фрукти. 

Мей Маск (фото: Getty images)

Шер 

Секрети краси Шер насправді дуже прості. По-перше, це фізична активність, співачка щоранку стоїть у планці по кілька хвилин, хоча розпочиналося все з 30 секунд. 

А також грамотний догляд за шкірою. За словами жінки, у неї немає улюблених засобів, всі вони різні, але дієві. А також стиль - яскравий одяг допомагає артистці виглядати молодшою. 

Шер (фото: instagram.com/cher)

ДжоАні Джонсон 

У відомої моделі також дуже прості рецепти краси. Вона знайшла чудо-напій, який допомагає тримати шкіру у тонусі та дозволяє їй відчувати себе кращою, бо має пряму дію на організм - це зелений чай. 

А також догляд за обличчям, це очищення, тонізація та зволоження. Цьому ритуалу Джонсон ніколи не зраджує.

ДжоАні Джонсон (фото: Getty images)

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ШерКрасаЖінки