Як світові зірки у віці 70+ зберігають молодість: секрети краси

Мей Маск, Шер, Віра Вонг та Джоані Джонсон у свої 70+ мають приголомшливий вигляд, і навіть не ховаються за словами "генетика" або "пощастило". Вони відверто розповідають про секрети збереження молодості та краси.
РБК-Україна (проект Stylet) стало цікаво, які ж секрети мають відомі красуні та залюбки ділиться з вами знайденими відповідями.
Відома дизайнерка має чудовий вигляд, вона струнка, має довге волосся та чисту шкіру. Але заради цього вона не силує себе дієтами або ж спортом. У її випадку все набагато простіше.
За словами Віри, робота допомагає їй зберігати молодість. Також Вонг додала, що зайнятість - найкраща протиотрута від поганого здоров'я.
"Я ніколи не думала про те, щоб щосили намагатися зберегти молодість із фанатичною одержимістю. Ви знаєте, мене запитували: "Які мої секрети?" І я маю бути дуже чесною: один із них - це сон", - чесно зізналась Вонг.
Віра Вонг (фото: Getty images)
Всесвітньо відома модель, яка продовжувала свою кар’єру навіть у 50 з хвостиком Мей Маск, має свій план для збереження краси та молодості.
По-перше, мати прекрасну форму - це її робота, тому все своє життя жінка присвятила турботі про себе, щоб мати змогу працювати й бути однією з кращих у своїй справі.
Оскільки мати Ілона Маска не лише модель, а ще й дієтолог, то тема здорового харчування у її житті займає високу позицію. Але є й декілька секретів:
У своїй книзі жінка описувала також і раціон - це багато води, здорові жири, бобові, фрукти.
Мей Маск (фото: Getty images)
Секрети краси Шер насправді дуже прості. По-перше, це фізична активність, співачка щоранку стоїть у планці по кілька хвилин, хоча розпочиналося все з 30 секунд.
А також грамотний догляд за шкірою. За словами жінки, у неї немає улюблених засобів, всі вони різні, але дієві. А також стиль - яскравий одяг допомагає артистці виглядати молодшою.
Шер (фото: instagram.com/cher)
У відомої моделі також дуже прості рецепти краси. Вона знайшла чудо-напій, який допомагає тримати шкіру у тонусі та дозволяє їй відчувати себе кращою, бо має пряму дію на організм - це зелений чай.
А також догляд за обличчям, це очищення, тонізація та зволоження. Цьому ритуалу Джонсон ніколи не зраджує.
ДжоАні Джонсон (фото: Getty images)
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