Як створювалися костюми для Аlyona Аlyona і Jerry Heil на Євробачення: цікаві деталі від стилістки

Як створювався костюм для Jerry Heil

За словами стилістки, образ Jerry Heil можна назвати умовно Діва, а ідею з металевим плечем теж наштовхнули слова пісні з частини, яку виконує Jerry Heil: "Що би, що би не було, світ на її плечах".

"Я відразу бачила сукню Діви: вона мала бути прозора, матова, щоб підкреслити порцелянову шкіру Яни, основною задачею було зробити так, щоб вона зроблена з надтонкого шовку - мусліну, щоб вона могла епічно спрацювати з вітровіями", - розповіла стилістка.

Як відомо, на особливу сукню Jerry Heil пішло близько 20 метрів прозорої шовкової матової тканини. Сама ж сукня тримається на жорсткому корсеті з тафти. Вона повністю задрапірована вручну й оздоблена ледь помітною вишивкою - маленькі хрестики чорною ниткою. Всі деталі сукні були обпалені згідно із задумом стилістки.

Сукня Jerry Heil на Евробаченны 2024 (фото: (фото: eurovision.tv)

"Я люблю працювати з контрастами в образах і ніжність сукні хотілось відтінити металевою деталлю. Рядок із пісні продиктував підсилення плеча. Я працювала з архівами й розбирала одяг на іконічних зображеннях. І в образах архангела Михаїла, захисника Києва, я побачила часте використання обладунку на плечі. Це і стало останнім аргументом для втілення Armour Couture в елементах костюма", - розповіла Маргарита.

Як виготовлялося плече-обладунок (фото: instagram.com/sfurato)

Як зазначає стилістка, попри біль і деяку незручність, яку доводиться терпіти Яні, вони не хотіли обманювати публіку імітацією металу, тому ухвалили рішення, зробити плече-обладунок металевим.

Ескіз плеча-обладунку було виготовлено на макет із тканини. А вже потім його надіслали до Одеси ювеліру Андрію Чорногору, який відтворив його в металі, і це виглядає неймовірно.

Плече-обладунок на сукні Jerry Heil (фото: eurovision.tv)

Секрети створення костюма для Аlyona Аlyona

Найяскравіша деталь костюм Аlyona Аlyona - це кейп-кімоно. На ньому одразу привертають увагу накладні деталі на плечах, які нагадують обладунки.

Вони надали образу певної войовничості та поєднати з образом Jerry Heil. Кейп-кімоно зшитий із шовку кольору холодної сталі із перлинним переливом.

"Після довгих обговорень та роздумів - ми все ж вирішили згармонізувати двох виконавець і також підсилити плече Альоні, тільки в її випадку, зробити це з тканини. Ми годинами розмовляли з дизайнераками (іноді це відбувалось вночі) і шукали варіанти. Дуже важливо було не піти в казковість та вибрати потужний образ, який би промовляв про силу, але водночас не був занадто войовничим. В цьому нам дуже допомогла така тканина як шовк", - поділилася Маргарита.

Костюм Аlyona Аlyona для Євробачення 2024 (фото: (фото: eurovision.tv)

В чому символізм та особливість прикрас

Аlyona Аlyona, під час виступу трохи нагадує самурая, оскільки вона войовничо дістає з волосся заколку-меч і робить це різко. Цю прикрасу для реперки створила також дизайнерка Катерина Тутєрова.

Персні, які були на співачці під час виступу також мають зв’язок з лицарськими обладункам.

"Персні створені в естетиці лицарів. Нам треба було додати репу до образу Аlyona Аlyona, бо вона все ж таки реп-виконавиця. Тому я подумала, що такою деталлю стануть персні", - розповідає Шекель.

Аlyona Аlyona, під час виступу з заколкою-мечем (фото: eurovision.tv)

Спеціально для українського виступу на Євробаченні кастомізовані персні створила польська дизайнерка Маріанна Клімажка.

Персні для Alyona Alyona (фото: instagram.com/raw.flow.jewelry)

А ось автором кольчуги, яка є однією з основних деталей образу, стала українська дизайнерка Олена Романова. Вона виготовлена зі сталевих воронених кілець, які забезпечили Альоні додаткову вагу у 3 кг. На створення кольчуги пішло близько 10 тисяч кілець.

Кольчуга, яку одягнула на себе Alyona Alyona під час виступу на Євробаченні 2024 (фото: instagram.com/helena.romanova.tm)