Как создавались костюмы для Аlyona Аlyona и Jerry Heil на Евровидение: интересные детали от стилистки

Как создавался костюм для Jerry Heil

По словам стилистки, образ Jerry Heil можно назвать условно Дева, а идею с металлическим плечом тоже натолкнули слова песни из части, которую исполняет Jerry Heil: "Що би, що би не було, світ на її плечах".

"Я сразу видела платье Девы: оно должно было быть прозрачным, матовым, чтобы подчеркнуть фарфоровую кожу Яны, основной задачей было сделать так, чтобы она сделана из сверхтонкого шелка - муслина, чтобы она могла эпически сработать с ветровиями", - рассказала стилистка.

Как известно, на особое платье Jerry Heil ушло около 20 метров прозрачной шелковой матовой ткани. Само же платье держится на жестком корсете из тафты. Оно полностью задрапировано вручную и украшено едва заметной вышивкой - маленькие крестики черной нитью. Все детали платья были обожжены по замыслу стилистки.

Платье Jerry Heil на Евровиденный 2024 (фото: (фото: eurovision.tv)

"Я люблю работать с контрастами в образах и нежность платья хотелось оттенить металлической деталью. Строка из песни продиктовала усиление плеча. Я работала с архивами и разбирала одежду на иконических изображениях. И в образах архангела Михаила, защитника Киева, я увидела частое использование областей. Это и стало последним аргументом для воплощения Armour Couture в элементах костюма", - рассказала Маргарита.

Как производилось плечо-доспех (фото: instagram.com/sfurato)

Как отмечает стилистка, несмотря на боль и некоторое неудобство, которое приходится терпеть Яне, они не хотели обманывать публику имитацией металла, поэтому приняли решение сделать плечо-доспех металлическим.

Эскиз плеча-доспехи был изготовлен на макет из ткани. А уже потом его прислали в Одессу ювелиру Андрею Черногору, воссоздавшему его в металле, и это выглядит невероятно.

Плечо-доспех на платье Jerry Heil (фото: eurovision.tv)

Секреты создания костюма для Аlyona Аlyona

Самая яркая деталь костюм Аlyona Аlyona - это кейп-кимоно. На нем сразу привлекают внимание накладные детали на плечах, напоминающие доспехи.

Они придали образу определенной воинственности и соединили с образом Jerry Heil. Кейп-кимоно сшит из шелка цвета холодной стали с жемчужным переливом.

"После долгих обсуждений и раздумий - мы все же решили гармонизировать двух исполнителей и также усилить плечо Алене, только в ее случае, сделать это из ткани. Мы часами разговаривали с дизайнерами (иногда это происходило ночью) и искали варианты. Очень важно было не уйти". в сказочность и выбрать мощный образ, который бы говорил о силе, но в то же время не был слишком воинственным. В этом нам помогла такая ткань, как шелк", - поделилась Маргарита.

Костюм Аlyona Alyona для Евровидения 2024 (фото: eurovision.tv)

В чем символизм и особенность украшений

Alyona Аlyona, во время выступления немного напоминает самурая, поскольку она воинственно достает из волос заколку-меч и делает это резко. Это украшение для реперки создала также дизайнер Екатерина Тутерова.

Перстни, которые были на певице во время выступления, также имеют связь с рыцарскими доспехами.

"Перстни созданы в эстетике рыцарей. Нам нужно было добавить рэпа к образу Аlyona Аlyona, потому что она все же рэп-исполнительница. Поэтому я подумала, что такой деталью станут перстни", - рассказывает Шекель.

Аlyona Alyona, во время выступления с заколкой-мечом (фото: eurovision.tv)

Специально для украинского выступления на Евровидении кастомизированные перстни создала польская дизайнер Марианна Климажко.

Перстни для Alyona (фото: instagram.com/raw.flow.jewelry)

А вот автором кольчуги, которая является одной из основных деталей образа, стала украинская дизайнер Елена Романова. Она изготовлена из стальных вороненых колец, которые обеспечили Алене дополнительный вес в 3 кг. На создание кольчуги ушло около 10 тысяч колец.

Кольчуга, которую одела на себя Alyona Alyona во время выступления на Евровидении 2024 (фото: instagram.com/helena.romanova.tm)