Як створювалась особлива вишиванка для Олександра Усика з нагоди поєдинку з Ф’юрі

Олександр Усик показав особливу вишиванку

Не секрет, що Олександр досить часто одягає вишиванки, адже він бачить в цьому силу нашого народу та символізм. Його вишиті сорочки постійно змінюються, та кожна з них є особливою.

Наприклад, на церемонію зважування у Саудівській Аравії, Усик прийшов в яскравій червоній вишиванці із зображенням українського воїна Олександра Мацієвського, який є символом звитяги народу України. Цю унікальну сорочку для Усика пошив український міжнародний бренд MARYLU by Nazarchuk.

На передній частині ексклюзивної вишиванки для Олександра Усика, можна побачити вишивку чорними нитками зі слов’янським орнаментом "Алатир" - це є символом Бога-Творця. Його особливість в тому, що він повʼязує усі сторони світу й означає абсолютний баланс, гармонію й рівновагу.

Олександр Усик в особливій вишиванці (фото: instagram.com/usykaa)

А от на спині вишиванки зображено портрет українського військовополоненого Олександра Мацієвського, якого окупанти розстріляли після слів "Слава Україні!" Певно, всі, хто бачив це відео й досі відчувають мурахи по шкірі.

Ще однією особливістю є те, що поряд із зображенням героя - авторський вірш Усика, який він присвятив бійцю.

"Слава Україні" - за такі слова кулю ти отримав і тебе нема.

Але пам‘ять вічна, воїне, тобі.

Ти за неньку рідну, ворогів давив.

Показав ти силу, силу ЗСУ.

Так Героям слава, а тобі в раю".

"Наша авторська вишивка, створена з любов'ю та честю в памʼять Героя, який назавжди в серцях у кожного Українця, - кажуть мати та донька Марʼяна та Марта Назарчук. - А згодом ми дізналися, що у давнину козаки перед важливим боєм одягали саме червоний колір. Тож наша вишиванка стала для Усика ще й переможною! Недарма, червоний - це колір сили духу, що надає сил і контролює емоції", - кажуть автори вишиванки.

Також автори планують найближчим часом передати вишитий портрет Олександра Мацієвського його матері.