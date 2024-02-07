Як створити спільний альбом на iPhone: корисний лайфхак

Як створити спільний альбом

Відкрийте "Налаштування", далі Apple ID і потім - iCloud. Натисніть на рядок "Фото" і переконайтеся, що тумблер "Загальні альбоми" увімкнено.

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У програмі "Фото" перейдіть на вкладку "Альбоми", натисніть "+" і виберіть "Новий спільний альбом". Вкажіть назву та натисніть "Далі" .

Як створити спільний альбом (фото: Lifewire)

Торкніться "+" і виберіть зі списку контактів, з ким хочете поділитися знімками, а потім натисніть "Створити" . На вкладці "Альбоми" у розділі "Загальні" з'явиться новий.

Як додати контакти до спільного альбому (фото: Lifewire)

Як ділитися фото через спільний альбом

Відкрийте альбом і виберіть фотографії, якими хочете поділитися. Натисніть "Додати". При необхідності прикріпіть коментар і натисніть кнопку "Опублікувати" - фотографії миттєво з'являться у вашому альбомі.

Щоб додати нові зображення, просто клацніть на значок "+" і повторіть процес. Якщо виникла потреба видалити знімки, виберіть їх, торкніться кнопки "Вибрати", а потім натисніть на значок кошика.

Як поділитись фото через загальний альбом (фото: Lifewire)