Як створити спільний альбом на iPhone: корисний лайфхак

В епоху миттєвого обміну візуальними спогадами, створення спільного альбому на iPhone стає ефективним способом об'єднати ваші фотографії з близькими.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт з інформацією та порадами з технологій Lifewire.
Відкрийте "Налаштування", далі Apple ID і потім - iCloud. Натисніть на рядок "Фото" і переконайтеся, що тумблер "Загальні альбоми" увімкнено.
У програмі "Фото" перейдіть на вкладку "Альбоми", натисніть "+" і виберіть "Новий спільний альбом". Вкажіть назву та натисніть "Далі" .
Торкніться "+" і виберіть зі списку контактів, з ким хочете поділитися знімками, а потім натисніть "Створити" . На вкладці "Альбоми" у розділі "Загальні" з'явиться новий.
Відкрийте альбом і виберіть фотографії, якими хочете поділитися. Натисніть "Додати". При необхідності прикріпіть коментар і натисніть кнопку "Опублікувати" - фотографії миттєво з'являться у вашому альбомі.
Щоб додати нові зображення, просто клацніть на значок "+" і повторіть процес. Якщо виникла потреба видалити знімки, виберіть їх, торкніться кнопки "Вибрати", а потім натисніть на значок кошика.
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