UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як створити спільний альбом на iPhone: корисний лайфхак

Як на iPhone створити спільний альбом (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

В епоху миттєвого обміну візуальними спогадами, створення спільного альбому на iPhone стає ефективним способом об'єднати ваші фотографії з близькими.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт з інформацією та порадами з технологій Lifewire.

Як створити спільний альбом

Відкрийте "Налаштування", далі Apple ID і потім - iCloud. Натисніть на рядок "Фото" і переконайтеся, що тумблер "Загальні альбоми" увімкнено.

Скриншот

У програмі "Фото" перейдіть на вкладку "Альбоми", натисніть "+" і виберіть "Новий спільний альбом". Вкажіть назву та натисніть "Далі" .

Як створити спільний альбом (фото: Lifewire)

Торкніться "+" і виберіть зі списку контактів, з ким хочете поділитися знімками, а потім натисніть "Створити" . На вкладці "Альбоми" у розділі "Загальні" з'явиться новий.

Як додати контакти до спільного альбому (фото: Lifewire)

Як ділитися фото через спільний альбом

Відкрийте альбом і виберіть фотографії, якими хочете поділитися. Натисніть "Додати". При необхідності прикріпіть коментар і натисніть кнопку "Опублікувати" - фотографії миттєво з'являться у вашому альбомі.

Щоб додати нові зображення, просто клацніть на значок "+" і повторіть процес. Якщо виникла потреба видалити знімки, виберіть їх, торкніться кнопки "Вибрати", а потім натисніть на значок кошика.

Як поділитись фото через загальний альбом (фото: Lifewire)

Раніше ми писали про 10 функцій, які Android може запозичити у iPhone.

А ще ми маємо матеріал про те, яка користь функції True Tone на iPhone і як її включити.

Читайте РБК-Україна в Google News
AppleiPhone