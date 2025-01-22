Як створити ШІ-ботів у Google Gemini: покрокова інструкція та їхнє застосування

Створення нових чат-ботів

Ви можете отримати доступ до своїх Gemini Gems з будь-якого пристрою, на якому ви увійшли в Google, але для створення нових Gem вам потрібно використовувати веб-додаток Gemini.

Щоб почати, натисніть на посилання "Менеджер Gem" зліва (якщо бічна панель прихована, натисніть на три лінії у верхньому лівому кутку): вам буде показано кілька готових Gem, які вже доступні для використання.

Вони охоплюють такі теми, як програмування, написання текстів і кар'єрні поради, і дають вам уявлення про можливості Gemini Gems. Натисніть на будь-яку з цих Gem, щоб протестувати їх (ви також побачите галерею запропонованих запитів), або натисніть кнопку копіювання (два прямокутники), щоб дублювати Gem і відредагувати її самостійно.

Виберіть копіювання готової Gem, і інформація, використана для її створення, з'явиться на екрані: ви можете натиснути в будь-якому місці, щоб внести зміни до вже наявних інструкцій і дати Gem нове ім'я. Ви навіть можете отримати допомогу від Gemini в написанні інструкцій, використовуючи кнопку у вигляді ручки із зірочкою поруч.

Створення власної Gem схоже на редагування наявної. На екрані менеджера Gem натисніть "Нова Gem". Потім ви дасте своїй Gem назву та інструкції. Вони можуть стосуватися тем, на яких Gem має зосередитися, типу мови і тону, які вона має використовувати, і того, що вона точно не повинна робити (наприклад, відхилятися від теми).

У полі "Знання" ви можете завантажити свої власні документи: наприклад, якщо ваша Gem є експертом з ДНК, ви можете завантажити наукові статті з цієї теми. Це також дає змогу створювати користувацькі Gem на основі будь-яких інтересів або тем, якщо у вас є джерела для ШІ, на які вона може спиратися.

Будь-які додані вами документи працюватимуть поверх уже наявного навчання Gemini, і ви можете протестувати свою Gem, використовуючи поле вводу праворуч, вносячи подальші коригування в міру необхідності. Коли ви будете задоволені тим, як ваша Gem виконує команди і відповідає на ваші запити, натисніть "Зберегти".

Створення нового чат-бота (фото: Lifehacker)

Спілкування з вашими чат-ботами

Будь-які створені вами Gem можна викликати в міру необхідності через менеджер на лівій панелі веб-інтерфейсу, а також вони будуть доступні в мобільних додатках Gemini - просто переконайтеся, що обрано правильну Gem, перш ніж почати чат.

Усе працює так само, як і з основною AI Gemini: ви вводите свої запити, друкуючи або розмовляючи (через кнопку мікрофона), і отримуєте відповіді на екрані.

Як зазвичай, ви можете оцінити якість відповідей за допомогою кнопок "палець вгору" і "палець вниз", попросити Gemini спробувати знову (кнопка з круговою стрілкою) і побачити джерела, використані чат-ботом, під відповіддю.

Якщо Gemini використовує документи, які ви завантажили, це буде відображено у верхній частині відповіді: натисніть "Аналіз завершено", щоб побачити детальний розбір. Також, якщо потрібно, ви можете вказати, щоб ваша Gem посилалася на певні документи для конкретних відповідей у ваших запитах.

Можливість завантажувати документи - це те, що дійсно робить Gems корисними. Наприклад, ви можете завантажити есе про свою улюблену музику і фільми та створити Gem для рекомендацій - уся ця інформація буде збережена, і вам не потрібно вводити її щоразу, коли ви використовуєте Gemini.

Ви також можете завантажити приклади своїх власних текстів, щоб ваша Gem писала у вашому стилі.

Ці індивідуалізовані ШІ-боти також корисні, коли вам потрібно отримувати відповіді в одному й тому самому форматі або в одному й тому самому стилі: наприклад, вам може знадобитися тільки генератор плейлистів і нічого більше, або переписати текст у певному стилі. Gems можуть робити це без необхідності повторювати одні й ті самі команди запиту щоразу.

Ви можете використовувати кнопку "+" внизу чатів Gem, щоб завантажувати файли та зображення для використання у ваших запитах, так само, як і в будь-якому чаті з Gemini. Однак у вас немає доступу до більш природного голосового інтерфейсу Gemini Live всередині Gems - доступний тільки базовий режим голосової взаємодії, а також варіант введення тексту.

Спілкування з вашими чат-ботами (фото: Lifehacker)