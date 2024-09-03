Як створити ярлик на екрані блокування iPhone і чим він може бути корисним

Всі користувачі можуть заблокувати екран свого iPhone за допомогою користувальницької автоматизації, кнопки на головному екрані або за допомогою Siri (хоча останнє доступне без ярлика, але не може бути налаштовано).

Після запуску ярлика на екрані блокування, дисплей iPhone залишиться засвіченим на кілька миттєвостей, перш ніж згасне або стане темним до постійно увімкненого дисплея на iPhone 14 і 15 Pro/Max.

Чому цей ярлик зручний

Він покращує доступність і зручний для людей, які люблять ставити таймер автоматичного блокування на "Ніколи" (або всього кілька хвилин), а також хочуть мати можливість створювати різні способи блокування свого iPhone без потреби натискати бічну кнопку.

Як налаштувати ярлик на екрані блокування iPhone

Відкрийте додаток Shortcuts на своєму iPhone (ярлик на екрані блокування доступний в iOS 16.4 та пізніших версіях)

Натисніть “+” у верхньому правому куті, щоб додати новий ярлик

Натисніть “Додати дію”, використовуйте панель пошуку, щоб відкрити екран блокування

Ви можете натиснути “Готово”, щоб додати базовий ярлик або налаштувати його за допомогою таких умов, як тригер або додаткові дії

При редагуванні ярлика ви можете натиснути маленьку стрілку, що розкривається, вгорі, щоб додати його на свій головний екран.

Натисніть та утримуйте ярлик на екрані блокування, щоб перейменувати його - наприклад, ви можете дати йому секретне ім'я для команди Siri.

Ви також можете ознайомитися з Посібником користувача Shortcuts від Apple для отримання додаткової інформації на цю тему.

Як додати ярлик на екран блокування iPhone (фото: 9to5Mac)