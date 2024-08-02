Як керувати своїми даними у додатку Здоров'я на iPhone: корисні поради

Якщо у вас є iPhone, то у вас також є додаток Здоров'я від Apple. Воно служить центральним сховищем для всіх ваших даних про здоров'я, - від кількості зроблених кроків до їжі. Незалежно від того, чи ви є частим користувачем додатка чи ні, варто перевірити дані, які воно збирає, і різні застосунки та пристрої, з якими воно обмінюється.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Ваші дані у додатку Здоров'я

Apple заявляє, що додаток Здоров'я автоматично вважає ваші кроки, пройдене та відстань, яку ви пробігли. Якщо ви підключили Apple Watch до свого iPhone, дані про фізичну активність інших типів вправ і рухів також будуть записуватися.

Додаток також містить розділ "Медичний профіль", до якого ви можете додати інформацію, таку як група крові та дата народження.

За замовчуванням вся інформація, що зберігається в додатку Здоров'я, також зберігається в iCloud. Якщо ви увімкнули двофакторну аутентифікацію на своєму обліковому записі (а ви повинні це зробити), то ці дані шифруються наскрізним шифруванням - навіть Apple не може їх бачити.

Якщо ви хочете зберігати ці дані тільки на своєму iPhone, відкрийте "Налаштування", натисніть на своє ім'я вгорі: виберіть "iCloud", "Показати все", потім "Здоров'я", щоб вимкнути синхронізацію з iCloud. Всі дані про здоров'я, що зберігаються на вашому iPhone, шифруються вашим паролем або Face ID, коли телефон заблоковано.

Зверніть увагу, що просте видалення додатка Здоров'я з телефону не призводить до видалення даних, які застосунок раніше збирав - вони залишаються на вашому iPhone, щоб інші додатки могли отримати до них доступ при необхідності.

Якщо ви хочете видалити свої дані і також видалити застосунок Здоров'я, вам необхідно спочатку очистити свої записи через застосунок, перш ніж видаляти його з iPhone.

Ви можете видалити все, що зберігається в Здоров'я, вручну, перейшовши в категорії та записи, які були зареєстровані. На сторінці кожного типу даних ви повинні побачити посилання "Показати всі дані" - на наступному екрані натисніть "Редагувати", і у вас буде можливість стерти деякі або всі зібрані дані.

За бажанням ви можете зберігати всі свої медичні дані локально (фото: Lifechaker)

Як перевірити, що відстежує ваш додаток Здоров'я

Відкривши додаток Здоров'я на вашому iPhone і перевіривши екран "Огляд", ви отримаєте гарне уявлення про типи даних, які додаток вже відстежує.

Якщо ви перейдете на вкладку "Огляд", ви зможете переглянути кожен тип даних, який додаток може реєструвати, від ваших ліків до вашого сну: просто натисніть на категорію даних, щоб побачити, чи є записи.

На кожному екрані типу даних ви побачите посилання "Джерела даних та доступ". Натисніть на неї, щоб побачити, звідки здоров'я Здоров'я отримує інформацію.

Наприклад, ви можете побачити свій iPhone і Apple Watch, а також будь-які сторонні застосунки, яким ви дозволили взаємодіяти з вашими даними про здоров'я (для їхнього відправлення, доступу або того й іншого).

Зареєстровані дані зберігаються у категоріях (фото: Lifechaker)

Зупиніть відстеження даних про здоров'я вашим iPhone

Ви можете видалити записи з додатка, як описано вище, але щоб фактично зупинити відстеження, вам потрібно перейти на головний екран налаштувань iOS.

Виберіть "Здоров'я", і ви побачите список застосунків, підключених до додатка. Вибравши будь-який з них, ви зможете видалити зареєстровані ними дані та вимкнути їх.

Щоб зупинити відстеження активності (включаючи кроки) вашого iPhone, виберіть "Конфіденційність та безпека", потім "Рух і фітнес" на екрані налаштувань iOS. Перемістіть перемикач "Відстеження фітнесу" у положення "Вимк.", і дані з самого iPhone більше не будуть записуватися.

Якщо у вас встановлені сторонні додатки відстеження, ви можете дати дозвіл на реєстрацію активності для деяких з них, але не для інших, якщо це необхідно.

Ви можете зупинити запис даних із вашого iPhone (фото: Lifechaker)

Зупиніть відстеження даних про здоров'я вашим Apple Watch

Якщо у вас є Apple Watch, ви також можете зупинити реєстрацію активності з нього - у додатку Watch на вашому iPhone відкрийте вкладку "Мій годинник" і виберіть "Конфіденційність", щоб знайти перемикач "Відстеження фітнесу".

Це не видаляє дані, які годинник вже зареєстрував (для цього зайдіть у додаток Здоров'я, як описано вище).

Перевірте, з ким ви ділитеся своїми даними про здоров'я

Нарешті, варто двічі перевірити, хто ще може бачити ваші дані про здоров'я, хоча, ймовірно, тут не буде жодних сюрпризів, оскільки ви спеціально налаштували ці з'єднання з членами сім'ї чи друзями з фітнесу.

У додатку Здоров'я натисніть на вкладку "Обмін", і ви зможете побачити поточні підключення, вибрати, якими типами даних ви хочете поділитися, і відключити будь-які підключення, які ви більше не хочете активувати.